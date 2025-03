"È cambiata l’idea di lavoro"

"Noi – racconta Gianni Ricci, titolare insieme alla moglie Ilaria Nunzio, del Ristorante Velico di Marina di Ravenna – siamo alla ricerca di qualche figura da inserire per l’estate. Essendo un’attività annuale, non cerchiamo tanti lavoratori quanto uno stabilimento balneare, ma è comunque difficile trovarli. Io credo che sia cambiata l’idea del lavoro. Mentre una volta tutti d’estate andavano a lavorare, ora le priorità sono cambiate. Giustamente si cerca un maggiore equilibrio tra vita e lavoro, e i lavori stagionali spesso richiedono orari serrati, con il pienone nel weekend. Se poi un giovane alla prima esperienza non viene trattato bene, è difficile che torni. Sono cambiate molte cose".