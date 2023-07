"È così che siamo ripartiti" Una linea riciclata di capi alluvionati

di Maddalena De Franchis

È stato tra i primi a sperimentare quella sensazione, tuttora difficilmente descrivibile, di orrore stupefatto, di totale impotenza davanti alla violenza dell’acqua che inghiotte ogni cosa. Già, perché il 33enne russiano Fabio Conti (nella foto in alto) - titolare del brand di abbigliamento sportivo Squame, interamente prodotto nel Ravennate – usufruiva anche di un magazzino a Faenza, già devastato dall’alluvione del 2 e 3 maggio.

"Materiali e tessuti sono finiti sott’acqua - dice -, ma non ho pensato nemmeno per un attimo di buttarli via: non sarei stato coerente con la filosofia del marchio". La ‘filosofia’ di Squame poggia, in effetti, su una grande attenzione all’ambiente e ripudia le logiche della moda usa-e-getta: il nome stesso del brand fa riferimento alle specie squamate (rettili e animali acquatici), molte delle quali a rischio estinzione.

"Dal momento in cui ho fondato questa piccola azienda, investendo tutti i miei risparmi – era l’estate 2020, in piena pandemia – ho cercato di convincere le persone che il rispetto del pianeta passa anche da uno shopping più consapevole e dalla riduzione degli sprechi - prosegue Conti -. Non avrei mai potuto buttare via i tessuti senza fare almeno un tentativo di salvarli". Con l’aiuto di una lavanderia della zona, Conti e i suoi collaboratori cercano di recuperare il più possibile e hanno un’idea: lanciare una linea in edizione limitata, denominata ‘Upcycled’ (letteralmente, ‘riciclata’), già disponibile sul sito web dell’azienda a prezzo di stock.

"I tessuti presentano, ovviamente, segni, stropicciature e imperfezioni che non consentono di mettere i capi a catalogo. Ma si tratta comunque di prodotti lavati, igienizzati e rigenerati, in grado di svolgere perfettamente il proprio compito. Con il ricavato aiuteremo alcune famiglie residenti nei comuni colpiti, che nella piena hanno perso praticamente tutto".