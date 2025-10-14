’È Cultura’ promossa dall’Abi. Oltre mille persone ad ammirare i Musei Byron

Sono state 1.050 le persone che sabato hanno visitato i Musei Byron e del Risorgimento e il Museo delle Bambole durante la giornata di apertura straordinaria e gratuita al pubblico: l’iniziativa era inserita nell’ambito di ‘E’ Cultura’, il grande evento nazionale promosso dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi). Per l’occasione sono stati aperti gratuitamente al pubblico anche l’ex Bubani di piazza del Popolo, ora Private Banking della Cassa di Ravenna, ed i Chiostri Danteschi della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Ma i Musei Byron e del Risorgimento sono stati la grande novità nazionale ed internazionale di ‘E’ Cultura’: prova ne è che fin dal primo mattino, ancora prima dell’apertura dei cancelli, erano presenti turisti dalla Germania, dall’Australia e dal Canada. Per tutta la giornata si sono susseguite le visite di persone provenienti in parte da Ravenna e dalla Romagna, oltre a varie scolaresche. Anche nel pomeriggio l’affluenza è stata altissima ed è culminata alla sera con l’arrivo di circa 100 garibaldini, coordinati dall’Associazione ‘Anita Garibaldi’, accompagnati dalla Banda Città di Ravenna, dal vicesindaco Fusignani e dal cittadino onorario di Laguna Giannantonio Mingozzi. Ad accogliere la coloratissima e folta delegazione la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Mirella Falconi Mazzotti, e la direttrice dei Musei Alberta Fabbri.