È di nuovo emergenza massima In serata sono esondati i fiumi Si contano migliaia di sfollati

"L’acqua sta salendo", è la frase più scandita nella sala del Palazzo del Governo dove il prefetto Castrese De Rosa dialoga attraverso una miriade di schermi con sindaci, protezione civile, forze dell’ordine, esercito, volontari organizzati. Una giornata vissuta nell’attesa che il combinato pioggia-mare che non riceve per la burrasca-piena dei fiumi inneschi una nuova rottura degli argini, con una portata addirittura maggiore di quella del 2 e 3 maggio. La prima decisione è quella di disporre anche per oggi, la chiusura delle scuole e di altri servizi, con l’invito alla popolazione di spostarsi soltanto per serie necessità. Le previsioni meteo sono molto preoccupanti. Ma ieri l’attesa comincia a diventare drammatica realtà dal primo pomeriggio e alle 17.30 deflagra: gli abitanti del centro di Matellica – interessati dal fiume Savio – che non riescono ad accedere al primo piano della propria abitazione devono evacuare. Per le persone di queste aree il riferimento è l’hub della scuola primaria e secondaria di primo grado ‘Compagnoni’ in via 2 giugno 1946 numero 2, a San Pietro in Campiano. In serata il sindaco Michele de Pascale ha firmato una nuova ordinanza per l’evacuazione di tutti gli edifici che si trovano nella frazione di Borgo Sisa e in quella di Coccolia, in quanto potrebbero essere interessati da fenomeni di esondazione del fiume Ronco. Per le persone che abitano in queste aree il riferimento è la palestra della scuola secondaria di secondo grado Itis Nullo Baldini in via Marconi 2 (ingresso via Cassino). Alle 22 è arrivata la richiesta di evacuazione immediata di tutte le frazioni e le case in prossimità degli argini lungo il corso del Savio, del Ronco e del Montone.

La priorità per gli abitanti di Ragone, San Marco e Borgo Montone, deve essere quella di recarsi al primo piano e prepararsi per una eventuale evacuazione. Per loro è stato creato un hub d’emergenza nella palestra della scuola Itis di Ravenna con ingresso da via Cassino 71a. È necessaria la massima attenzione lungo l’asta del fiume Savio, che è quello che sta creando più danni in tutta la Romagna. L’allarme vale per Mensa e Castigione di Ravenna, oltre che per Matellica dove già ci sono evacuazioni. Allarme rosso anche a San Zaccaria, dove già alle 18 il torrente Bevano ha superato la soglia di guardia. Bisogna prestare grande attenzione nell’area fra via Dismano e via Ponte della Vecchia: qui è stato disposta l’evacuazione delle famiglie a rischio. Da Faenza arriva la notizia della chiusura con ordinanza del sindaco Massimo isola, del Ponte delle Grazie, e di oltre trenta strade.

"Il comune di Ravenna – spiega il prefetto Castrese De Rosa - ha invitato circa 5mila abitanti delle frazioni più prossime al fiume Savio ad allontanarsi se residenti ai piani terra o impossibilitati a salire ai piani superiori, mentre per chi ha la possibilità di usufruire di piani rialzati di rimanere in sicurezza su tali piani. Nella stessa direzione il Comune di Cervia ha disposto l’attuazione delle stesse misure decise in seno al Centro Coordinamento Soccorsi per circa 1300 abitanti. Sulla stessa linea si stanno muovendo tutti gli altri Comuni". In serata il numero degli sfollati ha passato i seimila. A Conselice c’è un’esondazione del Sillaro e si sta evacuando la zona. A Faenza i fiumi Marzeno e Lamone hanno superato gli argini e l’acqua sta entrando nel centro abitato. A Bagnacavallo evacuazione per la popolazione residente sotto l’argine del fiume Lamone nelle zone di Boncellino e Traversara. In collina, a Casola, Riolo e Brisighella, le frane si susseguono, chiuso un tratto della provincia Valletta-Zattaglia. In serata anche il fiume Senio è esondato nella zona di Tebano, situazione critica nel centro di Castel Bolognese. La notte sarà critica.

lo.tazz.