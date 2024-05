"È difficile ripartire senza parcheggi in centro"

Momomanga a Lugo non è solo un negozio di fumetti specializzato in anime giapponesi, ma anche un punto di riferimento per i ragazzi e le ragazze che amano questo tipo di arte e cultura. Un anno fa l’alluvione ha provocato danni importanti, quantificati in circa 100.000 euro, ai quali Celeste Naldoni, titolare del negozio insieme al marito Claudio Lolli, ha reagito contando sull’aiuto di clienti e amici. Oggi tra gli ostacoli che la titolare lamenta c’è l’assenza di parcheggi, resa ancora più critica dalla condizione in cui da anni si trova piazza XIII Giugno, che fronteggia il negozio. "Nonostante i danni causati dall’alluvione – spiega Naldoni – abbiamo escluso fin da subito di organizzare raccolte fondi a nostro sostegno. In maniera spontanea tanti clienti sono apparsi e ognuno ha contribuito a pulire il fango, rimuovere acqua, detriti e prodotti purtroppo da buttare. Alcuni giovanissimi hanno aiutato senza chiedere alcunché in cambio. Si parla spesso di ragazzi ’difficili’ e di criminalità giovanile, succede anche a Lugo. Ma occorre sottolineare anche quanti bravi ragazzi ci siano, e fortunatamente nel nostro lavoro possiamo conoscerne tanti".

La titolare rileva la mancanza di luoghi adeguati per far socializzare i giovani. "Con l’esclusione degli ottimi rapporti che abbiamo con le biblioteche del territorio – sottolinea – riteniamo che la nostra attività potrebbe essere coinvolta un po’ di più in quello che viene organizzato nella scena culturale lughese, e non solo a tema fumetto. Chiariamoci, non è una lamentela ma semplicemente una constatazione. Mio marito e io siamo apprezzati come divulgatori. Lugo ha enormemente bisogno di aggregazione positiva giovanile, e credo che la risposta a questa domanda debba passare anche attraverso il coinvolgimento delle attività commerciali maggiormente dedicate ai ragazzi. Ci sono perlomeno tre eccellenze assolute a Lugo che andrebbero contattate e con cui aprire un dialogo".

E una reale ripresa del commercio passa necessariamente dalla disponibilità di parcheggi. "La proposta commerciale in città era accompagnata alla facile accessibilità e al fatto che il cliente poteva trovare parcheggio in prossimità dell’attività – puntualizza Naldoni –. Conosciamo tutti ormai la disastrosa situazione di piazza XIII Giugno, ma mai avremmo pensato di trovarcela chiusa per più di due anni. Questo per noi ha portato a gravi ricadute economiche, tante persone ci hanno esplicitamente detto di non venire più o di avere diminuito molto la frequentazione del negozio proprio per l’impossibilità di trovare un posto auto. Questa situazione in realtà è comune a pressoché qualunque negozio del centro. La situazione è poi enormemente peggiorata nell’ultimo anno con la perdita del parcheggio sotterraneo del centro commerciale Globo in seguito all’alluvione. Solo recentemente è stato riaperto, ma moltissime persone ancora non lo sanno. Francamente siamo rimasti basiti nell’apprendere della recente chiusura per lavori di piazza Garibaldi senza avere prima riaperto piazza XIII Giugno o perlomeno avere provveduto a individuare un grande nuovo parcheggio alternativo per il centro. Allo stato attuale Lugo è pressoché inavvicinabile in auto. Credo che il tema del contrasto alla rarefazione del commercio lughese dovrà essere non solo un obiettivo ma una vera ossessione per la futura amministrazione".

Monia Savioli