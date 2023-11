È ’Fèsta’, con teatro, danza e musica

Teatro, danza, musica e incontri per la dodicesima edizione di ’Fèsta’, il festival delle arti performative a cura di E Production, che quest’anno coinvolge luoghi diversi, dal teatro Rasi al Mar, passando per la biblioteca Classense. Prologo dell’edizione 2023 è stata, il 28 ottobre al Piteco, la festa di apertura per i 10 anni di Club Adriatico. E sarà sempre un appuntamento musicale, ancora una volta dedicato alla musica elettronica, a chiudere la manifestazione il 23 dicembre.

"L’indisponibilità dell’Almagià - ha spiegato Marco Molduzzi di Fèsta - non ha reso semplice organizzare questa edizione. Ma è stata anche l’occasione per mettere a punto importanti collaborazioni con spazi diversi, pubblici e privati". Il primo appuntamento è sabato 11 novembre alle 21 al Ridotto del Rasi è con la compagnia Tostacarusa che presenta ‘Discorso delle Dorotke-Reading per due sorelle’.

Il 16 novembre, alle 18, sempre al Rasi, Alberto Cassani illustra il suo libro ‘La bomba’. Partecipano Marco Martinelli, Fausto Piazza, Fabio Sbaraglia, Ivan Simonini. Conduce Alberto Marchesani. La sera alle 21 toccherà a MenoventiLe città Visibili con ‘Entertainment’.

Il 28, 29 e 30 novembre, al Mar, Gruppo Nanou mette in scena ‘Them - Immagine movimento’, spettacolo di danza in un allestimento pensato appositamente per gli spazi del Mar. Il 29 novembre alle 18, sempre al Mar, dialogo tra l’architetto Francesca Serrazanetti e il coreografo Marco Valerio Amico sul rapporto tra architettura e coreografia, alle 19 dj set di Bruno Dorella. È ancora da definire il luogo in cui si terrà, il 2 e 3 dicembre, ‘Guida immaginaria’ di Bluemotion. Fanny & Alexander il 12 e 13 dicembre alle 21 al ridotto del Rasi mettono in scena ‘Maternità’, dal racconto di Sheila Heti. Il 12 dicembre alle 18, al Rasi, presentazione del libro di Rodolfo Sacchettini ‘Il teatro dentro la storia. Opere e voci dalle Torri Gemelle alla pandemia’. ‘A proposito di maternità’ è invece il dialogo tra Simona Vinci, Nadia Terranova e Chiara Lagani in programma alle 17.30 alla Classense. Coordina Lisa Bentini.

Il 17 dicembre infine un progetto speciale dedicato al capolavoro di Agota Kristòf, ‘La Trilogia della città di K’ messo in scena al Piccolo di Milano da Federica Fracassi e Fanny & Alexander. Fèsta organizza un pullman da Ravenna per chi vorrà assistere allo spettacolo e durante il viaggio Chiara Lagani introdurrà il pubblico alla visione del lavoro.

Info: 0544 36239, biglietteria@ravennateatro.com, organizzazione@e-production.org.