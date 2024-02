"È giusto reinstallare il velox abbattuto?"

In un’interrogazione a sindaco e giunta di Faenza il capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale, Alessio Grillini, chiede se sia "opportuno reinstallarlo, perché abbiamo alla mano dati positivi dal punto di vista della sicurezza stradale (e quali sono questi dati), oppure se sia più efficace, soprattutto dal punto di vista di un reale controllo delle infrazioni, collocarlo altrove, visto che in circonvallazione il pericolo maggiore, (stampa e social alla mano), pare sia rappresentato da invasioni di corsia ed inversioni ad U". Questa interrogazione sul velox, già oggetto di diverse interrogazioni da parte di Grillini, che riguardavano anche la sua regolarità, "a cui non si è mai risposto in modo puntuale e completo", come lamenta il capogruppo di Italia Viva, arriva dopo l’abbattimento dell’altro giorno. "La popolazione su questo abbattimento – scrive ancora Grillini – ha reagito, nonostante l’atto deprecabile, con grande favore, dimostrando che questo apparecchio specifico è sempre stato vissuto male, per mille motivi".