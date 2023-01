E’ gvérz, addetto al controllo pagliai

Nel mondo contadino di un tempo, quando si trebbiava il grano, faceva la sua comparsa ‘e’ gvérz’, il guercio, che non era uno senza un occhio, ma li aveva entrambi e ben funzionanti. Era una figura determinante nell’erezione del pagliaio: se ne stava a terra munito di una stanga che utilizzava per verificare che ‘e’ pajér’, il pagliaio, salisse in modo regolare. Ogni tanto dall’alto del pagliaio gli urlavano: "Bóti un òc s’la va bén" (Buttagli un occhio per controllare se va bene). Di qui il nome de ‘gvérz’ perché, dopo aver appoggiato la stanga al pagliaio, controllava con un occhio il giusto allineamento. E di rimando poteva rispondere "E’ va bén" (Va bene) oppure "Da-i in fura" (Dagli in fuori) o "Da-i in déntar" (Dagli in dentro).