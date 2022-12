E i minori andranno al Villaggio del Fanciullo

La tensostruttura adibita solitamente al disbrigo delle pratiche burocratiche per l’imbarco dei croceristi, sarà utilizzata da domani per le prime operazioni di sbarco dei 113 migranti in arrivo al terminal di Porto Corsini a bordo della Ocean Viking. La nave della ong Sos Méditerranée, ieri sera viaggiava al largo di Otranto, con la prua diretta a nord, quindi a Ravenna, porto di destinazione dove il suo arrivo continua a essere confermato per domani alle 14. Contemporaneamente si sta valutando l’allestimento di due ’moduli’ riscaldati della Protezione civile, in quando la tensostruttura non ha dotazioni per produrre calore.

Sono alcune delle novità emerse ieri, dopo una nuova riunione coordinata dal prefetto Castrese De Rosa.

Sono stati chiariti gli aspetti logistici legati all’accoglienza dei 113 migranti, tra cui i minori non accompagnati (che sono 35 e non 34, come diffuso in un primo tempo). Di questi, 6 saranno gestiti dal Comune di Ravenna nella rete Sai (sistema accoglienza integrazione) e uno dai servizi sociali dell’Unione Bassa Romagna. Gli altri saranno affidati al centro ‘Il Nuovo Villaggio del Fanciullo’ per 30 giorni, in attesa che la rete Sai possa farsene carico.

Nella giornata di oggi saranno predisposti tutti gli allestimenti dentro al terminal crociere di Porto Corsini per lo screening sanitario e gli adempimenti di polizia. Saranno circa 100 le unità delle forze di polizia impegnate oltre ai vigili del fuoco, presenti con loro attrezzature, e alla Polizia locale. Infine, i migranti saranno distribuiti sulla base del riparto provinciale in Emilia-Romagna mentre Ravenna si farà carico anche dei minori non accompagnati oltre alla quota di riparto.

Tra i volontari che si sono messi a disposizione per l’accoglienza dei migranti, anche sessanta iscritti alla Cgil. "Per esprimere solidarietà e vicinanza a quanti sbarcheranno dopo aver rischiato la vita, intraprendendo un percorso migratorio minato da schiavitù, minacce e violenze, saremo presenti al porto di Ravenna" scrivono la Camera del Lavoro di Ravenna e la Cgil Emilia Romagna, convinte "della necessità di garantire le migliori condizioni per le operazioni di sbarco e per l’esercizio del diritto a richiedere asilo, hanno infatti risposto subito alle esigenze delle istituzioni dando la disponibilità di una rete composta da oltre sessanta volontari che opereranno a turni durante le operazioni al porto".

Sulla scelta del porto di Ravenna da parte del Governo Meloni per ospitare la Ocean Viking, interviene il vice sindaco e segretario provinciale del Pri, Eugenio Fusignani. "Premesso che le persone in mare vanno sempre salvate e accolte e che Ravenna è pronta a fare la sua parte, mi chiedo cosa sarebbe successo se fosse stato un governo di centrosinistra a fare la stessa scelta del governo Meloni".

lo. tazz.