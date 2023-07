È il giorno del Niballo, dal corteo alla sfida

A Faenza ritorna il Palio del Niballo che, dopo l’alluvione di maggio, sarà all’insegna di sobrietà e solidarietà. La manifestazione avrà inizio oggi alle 18, quando partirà la sfilata con i rioni Verde e Borgo Durbecco che, insieme al Gruppo Municipale, presenteranno diversi nuovi costumi. Porta Montanara avrà nuove livree per i palafrenieri (oltre venti quelli al debutto nel Borgo): balia e bambini nobili, oltre a monaca, novizia ed educande e altre quattro figure tra lavoratori che frequentavano il Borgo e soldato veterano con bambini. Tutti gli abiti sono stati eseguiti dal gruppo sarte volontarie.

Entrando nel cuore di Faenza, il Gruppo Municipale mostrerà il drappo del Palio 2023, opera dell’artista giapponese residente a Faenza, Ayano Yamamoto. Da notare inoltre, come in questa edizione 2023, che in via straordinaria si svolge in notturna e nel mese di luglio, molte città del Palio manifesteranno concretamente la loro vicinanza a Faenza inviando loro delegazioni al Palio di Faenza, e anche figuranti in costume che sfileranno all’intero del corteo storico, dietro al Gruppo Municipale. Ci saranno personaggi da Asti, Servigliano, Ferrara e Schwabisch-Gmund. Dopo avere percorso corso Mazzini, il corteo storico svolterà in via Medaglie d’Oro e poi via Marozza, quindi farà il suo ingresso nell’antistadio. La passeggiata storica al campo di gara avrà inizio alle 20. Davanti alla tribuna centrale i cinque cavalieri effettueranno la sempre suggestiva cerimonia del giuramento solenne. Il pubblico riserverà, come sempre, uno sguardo particolare alle dame dei Rioni: per il Borgo Durbecco Francesca Campodoni a fianco del marito, il priore Filippo Rava; per il Rosso Martina Fabbri Nuccitelli; per il Verde Alessia Cornacchia; per il Nero Vittoria Totti e per il Giallo Nicole Laghi. Saranno poi consegnati i tre premi attribuiti da parte della Deputazione del Palio, composta dagli esperti storici faentini Luisa Renzi, Eugenio Larosa, Michele Orlando e Aldo Ghetti (in rappresentanza del sindaco-magistrato dei Rioni). Il premio, offerto dalla Bcc Ravennate e Imolese e forlivese, sarà assegnato al migliore corteo storico. Mentre un trofeo ceramico, rappresentante un Liocorno, realizzato da Marta Monduzzi, andrà alla migliore dama a cavallo. Per il quinto anno per volontà di Baldini Group, per ricordare il suo fondatore, verrà assegnato un premio anche al migliore Araldo. Circa alle 21.20, dopo una sbandierata dei 5 Rioni, prenderà il via la contesa. Avverrà l’entrata in campo dei cavalieri per il ritiro della lancia e la ‘bollatura’ del cavallo che da quel momento non potrà più essere sostituito. Verranno anche controllati i corpetti protettivi che indossano i 5 cavalieri.

Al Palio 2023 scenderanno in gara ben tre vincitori della difficile gara manfreda e ci sarà solo un fantino debuttante. Il più giovane in lizza sarà quello del Giallo, il meno giovane quello del Borgo Durbecco. I test svoltisi allo stadio ‘Neri’, hanno confermato il buon livello di forma raggiunto pressoché da tutte le coppie cavallo-cavaliere. Alla luce dei migliori tempi fatti registrare in prova, il grande favorito non può che essere il binomio del Borgo Durbecco. Luca Innocenzi, 40enne folignate, è il migliore cavaliere da giostre storiche d’Italia da ben 5 anni e lo testimoniano i suoi innumerevoli successi, e dispone di una cavallo velocissimo, Mister Armando Al Giallo, con il debuttante 22enne Gertian Cela su Ischia Porto, il difficile compito di aprire le sfide. E al termine, davanti alla tribuna centrale, al cavaliere vincitore sarà consegnata la Torre stilizzata dorata, dono della Pro loco. Per antica tradizione storica, al rione secondo classificato, sarà assegnata una porchetta, offerta dal sindacato macellai di Ascom Faenza, mentre al terzo classificato verranno assegnati una resta d’aglio e un gallo. Uno stupendo cronografo, offerto dalla gioielleria Baravelli di Faenza, andrà al cavaliere che avrà ottenuto la miglior performance cronometrica.

Per seguire l’andamento delle gare è possibile scaricare gratuitamente l’App ‘Niballo Palio di Faenza’. Il Palio verrà trasmesso a partire dalle 20 in diretta streaming sui canali ufficiali del Palio (YouTube, Fb e sito www.paliodifaenza.it) e sul canale Fb di FaenzaWebTv con il commento di Maurizio Marchesi, Mauro Graziani e Vania Leone. Verrà inoltre trasmesso in differita tv su TeleRomagna (canale 14) lunedì dalle 21 e domenica 30 luglio alle 22. Lunedì 31 luglio alle 23, sempre su Teleromagna (canale 14), sarà trasmesso il ‘Processo al Palio’. Sarà comunque sempre possibile rivedere la competizione anche nei giorni successivi sul canale Youtube del Palio.

Poche ore fa, tra l’altro, è arriva anche l’ufficialità delle date del Torneo delle Bandiere 2023, che si terrò sabato 30 settembre dalle 20.30. Il programma vede specialità singolo, piccola squadra, grande squadra e musici. E domenica 1 ottobre dalle 16 è previsto torneo alfieri bandieranti e musici giovanissimi under 15. Dalle 21, invece, sarà la volta delle specialità singolo under 21, coppia under 21, coppia tradizionale.

