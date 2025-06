È il giorno del Palio. Ecco le cinque Dame

Il mese del Palio è finalmente arrivato al suo momento clou. Faenza è imbandierata a festa e oggi nel tardo pomeriggio si disputerà l’attesa Giostra del Niballo, giunta quest’anno alla 68^ edizione. La manifestazione avrà inizio alle 16, quando in Piazza del Popolo entreranno i quattro rioni e il Borgo Durbecco e il gruppo Municipale. Confermata la coreografia, con le chiarine Municipali sistemate in alto sui loggiati del Palazzo del Comune, assieme agli sbandieratori dei rioni che, sventoleranno i loro drappi, accompagneranno l’entrata dei vari cortei. Alle 16.45 prevista la partenza, della passeggiata storica dal centro della città, dopo l’avvenuta lettura del Bando, in cui l’araldo del Gruppo Municipale chiamerà i Rioni a singolar tenzone. Poi sfileranno: magistrati e principi, armati e dame, musici e paggi, vivandiere, rotellini, ovvero maestri di sfilata, in mezzo allo sventolio delle bandiere multicolori. Dopo avere percorso corso Mazzini, le sfilate svolteranno in via Medaglie D’oro e poi via Marozza e quindi faranno ingresso nell’antistadio. La passeggiata storica al campo di gara avrà inizio alle 18. Circa alle 19.30, prenderà il via la contesa. Al Palio 2025 scenderanno ben tre vincitori della difficile gara manfreda e tutti e cinque i cavalieri in lizza hanno vinto almeno una Giostra Storica Nazionale. Il più giovane in lizza sarà quello del Giallo, il meno giovane, quello del Borgo Durbecco.

La Giostra verrà trasmessa a partire dalle 18 in diretta streaming e sarà visibile sui canali ufficiali del Niballo (YouTube, FB, Instagram e sul sito www.paliodifaenza.it) e sul canale FB di FaenzaWebTv. Inoltre sa-rà trasmessa in diretta TV su TeleRomagna (canale 14) sempre dalle 18.

Il pubblico riserverà, come sempre, uno sguardo speciale alle dame a cavallo dei 5 Rioni. Prima dell’avvio della Giostra verranno consegnati i premi alla miglior Dama con il Liocorno realizzato da Mirta Morigi, al miglior Gruppo rionale con premio offerto da LaBcc e al miglior Araldo con premio offerto da Baldini Group.

Alessia Cornacchia sarà l’interprete anche per il 2025 della figura di Madonna Rundanina, la Dama del Rione Verde. "Ho 24 anni e vivo a Faenza – racconta –. Attualmente lavoro nell’ufficio commerciale estero di Alegra, a Faenza. Sono entrata nel rione Verde nel 2008 come tamburina e anche quest’anno sono scesa in piazza con il gruppo musici. Il rione l’ho sempre vissuto come una grande famiglia, fatta di emozioni e tanto divertimento". Al Rione Nero, toccherà a Agnese Laghi: "Ho 22 anni, e frequento il rione da quando facevo i miei primi passi. Nella vita sono una studentessa/lavoratrice e nel tempo libero vado a cavallo. Questa passione mi ha condotto a frequentare le scuderie del rione da qualche anno. Quest’anno avrò l’onore di calare nelle vesti della dama a cavallo, momento tanto atteso sin da quando ho indossato il primo abito da damina all’età di 4 anni". Per il Rione Giallo la dama sarà interpretata da Alessia Graziani: "Ho 27 anni e vivo a Faenza. Attualmente lavoro come impiegata in uno studio di commercialisti. Ho sempre vissuto il rione come tifosa, respirando ogni anno l’atmosfera unica del palio. Fin da bambina guardavo sfilare le dame con gli occhi pieni di ammirazione, sognando che un giorno sarebbe toccato a me indossare quel vestito e rappresentare il mio Rione. Quel giorno è finalmente arrivato". Per il Rione Rosso ci sarà Francesca Vezzoli: "Ho 26 anni e lavoro come addetta alle vendite presso il Conad City di Faenza. Sono entrata nel Rione Rosso nel 2008 all’età di 10 anni. Sono stati i miei genitori ad avvicinarmi al rione perché, nonostante mi avessero fatto provare vari sport e attività, non ce ne è mai stato uno che io abbia avuto piacere di continuare. Entrando nel rione invece ho trovato la passione che mi facesse desiderare di rimanere. Fin dall’inizio mi sono appassionata al tamburo: per questo sono entrata nel gruppo musici Under 15, detti anche Gli aquilotti. All’età di 14 anni mi dissero che sarei entrata a far parte del gruppo GSM (Gruppo Sbandieratori e Musici) e che avrei gareggiato nella specialità della Grande Squadra. Sono sempre stata affascinata dalla figura della Dama: fin da piccola". Per il Borgo Durbecco ci sarà Ania Bergami: "Ho 42 anni e ho una pazza famiglia insieme al mio compagno, due figli e un cane minuscolo. Se penso a cosa mi ha accompagnato di più nella vita direi la pallacanestro. Sono borghigiana da sempre, sento e vivo il rione come la mia seconda famiglia. Diventare la Dama di Borgo Durbecco è da sempre un sogno, ora che riuscirò a realizzarlo spero di esserne all’altezza e rendere fiero il popolo borghigiano". Gabriele Garavini