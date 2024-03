E la centrale Enel passò al metano, era il 1999

Il 1999 fu un anno importante per la qualità dell’aria non solo ravennate. All’epoca non si parlava di cambiamenti climatici né si metteva in relazione l’inquinamento atmosferico con il riscaldamento del pianeta, ma proprio in quell’anno a Ravenna si stava intervenendo su due enormi produttori di emissioni di ossido di azoto, anidride solforosa e polveri. Già era realtà la riconversione della centrale elettrica dell’Enichem, mentre nei primi mesi dell’anno partiva la ristrutturazione della centrale Enel che passava dall’ olio al metano. I lavori si conclusero nei primi anni Duemila.

A cura di Carlo Raggi