"È la cultura che indirizza i nostri valori"

Barbara Calcagno, lei era professoressa di matematica alle superiori, ma ha deciso di diventare dirigente scolastica. Cosa l’ha spinta a intraprendere questa carriera? "Fino al 2019 ho insegnato matematica alla secondaria di primo grado. Ho sempre amato insegnare e creduto nell’importanza di una scuola pubblica, libera e indipendente, inclusiva e non discriminatoria. Ho scelto però di intraprendere la carriera di dirigente scolastico perché, nonostante i dirigenti dove abbia lavorato fossero qualificati e preparati, il fatto che dovessero gestire due o più scuole quali reggenti faceva sì che non fossero quasi mai propensi, per mancanze di tempo, al dialogo con i docenti, con i genitori e con gli alunni. Questa, per me, è una grave mancanza. Il dirigente, a mio parere, prima di tutto deve essere a contatto con le scuole che dirige, così da migliorarle, ed è per questo che oggi sono dirigente, e non reggente, dell’IC Cervia 2". Recentemente, sui quotidiani e in TV, abbiamo notato un aumento di episodi violenti degli studenti nei confronti degli insegnanti. Secondo lei, perché accade tutto ciò? "È un argomento complesso e articolato, in cui concorrono più fattori. Anzitutto la stessa famiglia, prima fonte di educazione, è in difficoltà. Da parecchio tempo nelle famiglie lavorano...