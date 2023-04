E la grandinata del 2 aprile ha fatto il resto: "Campi imbiancati in pochi minuti"

Ai già tanti problemi al comparto agricolo provocati dalle gelate tardive e dalla siccità, in questo primo scorcio ci si è messa di mezzo pure la grandine. Lo scorso 2 aprile una fitta grandinata si è abbattuta a nord ovest della provincia, interessando diverse aree dei Comuni di Massa Lombarda, di Sant’Agata e di Lugo nonché la parte a sud ovest di Conselice. In poche decine di minuti i campi si sono imbiancati, con alcuni chicchi del diametro addirittura di 5-6 centimetri. E tanto per restare in tema di ‘mazzate’, in particolare alla frutticoltura, basta tornare alla campagna 2022 quando, "pur rivelandosi complessivamente un’annata discreta – ricorda Federico Tamburini –, le elevate temperature associate alla notevole escursione termica e alla quantità di luce incisero non poco su diverse varietà tardive di frutti. Come le mele rosse, le prugne ‘Angeleno’, che proprio per questi motivi, oltre a presentare piccole dimensioni, registrarono una notevole riduzione della pigmentazione, facendo inevitabilmente crollare i prezzi di conferimento".

Lu.Sca.