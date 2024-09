"È la terza volta. Chi torna a casa?"

"Chi ci torna in queste case? Ora la sicurezza non c’è – dice Antonio Tringali, alluvionato di via Massimo D’Azeglio a Faenza –. Qui non stiamo parlando di case in area inagibile, ma adesso non è più territorio abitabile. Chi ci rimborsa di questo? Abbiamo subito tutti per tre volte la stessa cosa senza che nessuno agisse sul primo caso di alluvione e questa terza volta è uguale alla prima. La seconda alluvione ha colpito un’area molto più vasta, ma non è stato fatto nulla dalla prima alluvione perché non riaccadesse proprio qui: siamo duecento famiglie che abbiamo subito un dramma e ora dobbiamo cercare un posto dove stare, qui non si può".