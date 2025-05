È l’esponente dem il favorito

Alessandro Barattoni, 42 anni, originario di Sant’Alberto, nella galassia del Pd nazionale è circondato da una fama quasi mitologica, complici le varie tornate elettorali in cui è riuscito a rifilare al centrodestra l’onta dello ‘zero tituli’, portando il Pd alla vittoria in tutti i diciotto comuni della provincia, impresa che il ‘partitone’ quasi ovunque vede ormai come un miraggio. Favoritissimo della contesa elettorale, il candidato è sposato con Sara, che conobbe sui banchi di ragioneria del Ginanni. Fra i numeri Barattoni è a suo agio: in parte per via della formazione – dopo il diploma ha studiato Economia e istituzioni della Ue – in parte per la carriera lavorativa nel settore della logistica.