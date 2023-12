È l’ora del violino nato nei giorni del Covid

Quando si assiste a un concerto, normalmente l’attenzione è tutta sui musicisti e sul loro talento. Ma l’appuntamento in programma oggi pomeriggio alle 16, al teatro Goldoni di Bagnacavallo, è speciale. Per la prima volta, infatti, vedrà l’utilizzo in scena del violino costruito dal noto liutaio Tullio Bassi con un pezzo di legno accuratamente selezionato da Renato Antonellini, anima e organizzatore della ‘Rassegna nazionale biennale di liuteria’ che, tra gli anni Sessanta e i Novanta, aveva portato Bagnacavallo a essere seconda solo a Cremona in questa disciplina.

"Un giorno, in piena pandemia – racconta Bassi –, una donna (la moglie di Antonellini, ndr) mi telefonò dicendomi che a distanza di anni dalla morte del marito, aveva rinvenuto del legno di qualità dimenticato in solaio. Si chiedeva se fosse adatto per costruirci un violino. In caso affermativo, me lo avrebbe volentieri regalato. Dopo averlo attentamente valutato, le risposi che era possibile, poi mi venne un’idea che subito le sottoposi". L’idea era semplice: donare il violino così realizzato a un valente musicista che lo avrebbe suonato in un concerto ad hoc a Bagnacavallo, per rendere omaggio ad Antonellini e all’intera città. "Gli strumenti musicali non sono fatti per essere conservati come soprammobili", ci tiene a precisare Bassi. La sua idea è stata subito accolta e il progetto, a distanza di circa due anni, si concretizza. Il violino è stato donato a Roberto Noferini, docente e violinista solista, vincitore di importanti concorsi internazionali e membro fondatore dal 2000 dello SchuberTrio. Al suo fianco, oggi pomeriggio, Chiara Cattani, maestra al cembalo e il Faventia Ensemble. Durante il concerto, che si intitola ‘Note d’autunno… aspettando il Natale’ ed è inserito nell’ambito delle iniziative di ‘Bagnacavallo d’inverno’, saranno eseguite ‘Le quattro stagioni’ di Vivaldi, dopo l’apertura con la Sinfonia in fa maggiore per archi. Il concerto è reso possibile grazie all’aiuto economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, al Comune che ha messo a disposizione il teatro e alla Pro Loco per l’accoglienza e la disponibilità offerta. "Dopo tanti rinvii – ricorda Bassi –, sembrava che questo momento non arrivasse mai. Prima c’è stata l’infinita pandemia, poi la crisi economica e, quando ormai eravamo pronti, ci si è messa anche la l’alluvione. Ora diamo la ‘voce’ a quel violino, al legno che gli ha dato la vita, alla bravura del violinista Noferini e a quella dei suoi musicisti".

"Sarà un 8 dicembre particolare quest’anno – ci tiene a ricordare Marisa Fontana, presidentessa della Pro Loco di Bagnacavallo –, grazie a questo speciale violino che ricorda Antonellini e anche i fasti della rassegna di liuteria da lui ideata che ha lasciato al Comune una splendida collezione d’archi recentemente restaurata e resa visibile grazie al Lions Club Bagnacavallo". Informazioni e prenotazioni: 375-6252689.