É l’ora di ’Pazzi di Jazz’

Sarà la produzione originale ’Pazzi di Jazz’ ad inaugurare questa sera il festival Ravenna Jazz. Si tratta di un concerto che avrà per protagonista la musica di Charles Mingus che riunisce sul palco una rappresentanza quantitativamente significativa di studenti delle scuole ravennati che hanno preso parte al progetto. Al Teatro Alighieri, con inizio alle 21, si esibiranno in varie combinazioni l’Orchestra dei Giovani, l’Orchestra Don Minzoni, il Coro Swing Kids & Teen Voices. Con loro sul palco ci saranno solisti di spicco come il trombonista Mauro Ottolini, il sassofonista Mauro Negri, il beatboxer Alien Dee e il direttore d’orchestra Tommaso Vittorini, che hanno seguito i baby musicisti ravennati nel percorso di formazione. L’ingresso è gratuito e solo su prenotazione. ’Pazzi di Jazz’ è organizzato da Jazz Network con il sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Ravenna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ed è arrivato alla decima edizione, un traguardo raggiunto rimanendo sempre fedele al suo.

A coronamento di un percorso didattico e formativo che coinvolge numerose scuole ravennati, quattro celebri artisti (Tommaso Vittorini, Mauro Ottolini, Alien Dee e Mauro Negri) saliranno sul palcoscenico assieme alle orchestre giovanili e ai cori dei quali hanno curato la preparazione. Animatore di ’Pazzi di Jazz’ sin dalle sue origini, Tommaso Vittorini, noto compositore e direttore d’orchestra, salirà sul podio del concerto. A lui si devono anche gli arrangiamenti originali eseguiti nel corso della serata. Legato a ’Pazzi di Jazz’ sin dalla prima edizione è anche il giovane e pluripremiato rapper-beatboxer Alien Dee. Acquisto più recente ma ormai familiare agli studenti è il trombonista Mauro Ottolini, mentre per la prima volta si unisce alla squadra il sassofonista Mauro Negri. Dalla scuola media Don Minzoni provengono l’Orchestra dei Giovani e l’Orchestra Don Minzoni. Al coro Swing Kids & Teen Voices partecipano gli studenti del Coro Libere Note delle scuole primarie Pascoli e Mordani (Istituto Comprensivo Guido Novello) e della sezione a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado Mario Montanari (Istituto Comprensivo Darsena).