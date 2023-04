E mercoledì sarà presentato il catalogo

Il catalogo della mostra ‘La cura attraverso l’arte. Opere dal patrimonio storico e artistico Ausl Romagna’ sarà presentato mercoledì 12 aprile alle 17 a Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna.

Non è casuale la scelta della data. Il 12 aprile del 1959, infatti, veniva inaugurato l’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, alla presenza dei ministri Benigno Zaccagnini e Giuseppe Togni, dell’arcivescovo Salvatore Baldassarri, delle più alte cariche istituzionali regionali e di un foltissimo pubblico, come documentato dalle immagini d’archivio pubblicate nel volume, che, oltre a raccogliere un ampio panorama fotografico delle opere d’arte esposte nella mostra, propone nelle sue cento pagine, diverse immagini legate a vicende dell’ospedale ravennate nonché degli ospedali storici della Romagna. La presentazione del catalogo sarà anche un’occasione di incontro e testimonianza per ricordare l’apertura della più grande e importante struttura sanitaria pubblica ravennate.

Nello stesso pomeriggio saranno visitabili le opere esposte, tra le quali alcuni dei tesori più significativi dell’intera collezione Ausl Romagna, provenienti da Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini.