‘E’ mi paès’, il libro al centro culturale

Questa sera alle 20.30 al centro culturale Venturini, in viale Zaganelli 2 a Massa Lombarda si terrà la presentazione dell’antologia dialettale ‘E’ mi paès e la su zénta’ di Auro Rambelli, edita da ‘Il Ponte Vecchio’. Si tratta di una raccolta a cura di Auro Rambelli con testi di Marta Azzaroli, Albertina Baffè, Angelo Rambelli, Auro Rambelli, Ettore Ricci e Mario Tazzari. L’incontro sarà presentato da Ivo Scarpetti e dall’autore Auro Rambelli. Modererà Lucrezia Pasini, mentre Gianluigi Caravita e Luisa Galanti leggeranno estratti del libro. Da domani, poi, tornano le letture e i laboratori per bambini con ‘Un libro nel sacco’ al centro giovani JYL di viale Zaganelli 1. Il primo dei tre appuntamenti in programma vedrà la lettura del libro ‘Un posto silenzioso’, accompagnata dalla traduzione in lingua dei segni a cura di Chiara Lenzi. Info. 0545.985812 o biblioteca@comune.massalombarda.ra.it.