È morta la professoressa Pozzi

È morta la professoressa Francesca Pozzi, ex componente della Deputazione per il Niballo. Notevolissima figura del mondo scolastico faentino, docente e figura di riferimento per generazioni di studenti, votata al volontariato è stata anche una amica fidata per il Rione Rosso. Ha collaborato in tante iniziative per fare riscoprire la storia di Faenza e ad avvicinare generazioni di ragazzi al mondo della rievocazione storica e del Niballo. Già membro della Deputazione Storica del Niballo, anche in questo ruolo aveva impresso la sua impronta e come ultimo atto della sua partecipazione aveva curato la mostra dedicata al sessantesimo anniversario della edizione moderna del Palio. I funerali si svolgeranno sabato, alle 9,30 nella chiesa S. Giuseppe Artigiano di Faenza.

Gabriele Garavini