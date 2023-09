È morto Fabrizio Fuse’. Creò i ’Salumi di Alberico’

Fabrizio Fuse’, titolare della storica macelleria di Barbiano e dell’annesso negozio di alimentari, è morto a 57 anni domenica 24 settembre dopo una malattia. La sua grande macelleria sulla via principale del paese, era stata avviata negli anni del secondo dopoguerra e Fabrizio, dopo essere stato ragazzo di bottega dell’ultima gestione, l’aveva un po’ di anni fa rilevata. In tempi in cui le politiche commerciali si avviavano al cambiamento Fabrizio aveva anche acquisito il negozio di alimentari Crai di Barbiano destinato alla chiusura, trasformando la macelleria in un vero e proprio negozio in cui fare la spesa per la famiglia, coadiuvato da sua moglie Elisa. La passione della ‘Norcineria’ è stata il filo conduttore della sua vita, arrivando a creare il marchio ’I Salumi di Alberico’, con il quale produceva prelibati prodotti suini, a partire dall’inconfondibile salame. Specialità che hanno incontrato per tanti anni il favore dei clienti e vinto numerosi premi anche in ambito regionale e nazionale. I barbianesi lo ricordano con grande affetto, specie nel periodo del Covid, quando in pieno lockdown portava a casa la spesa. Con un messaggio su WhatsApp i clienti facevano l’ordine settimanale e lui arrivava – rigorosamente con la mascherina, e il carrello pieno di quanto gli era stato ordinato, sempre attento al rispetto di tutti i protocolli igienici di sicurezza –, con un sorriso e una buona parola per tutti. Fabrizio lascia la moglie Elisa e la figlia Giulia.

Daniele Filippi