È morto Romano Forti del ‘Faro’. Aveva fondato la storica attività: "Era un punto di riferimento"

A volte era un po’ burbero, ma capace di grande ironia e gentilezza, soprattutto con le persone a cui teneva. È morto Romano Forti, storico titolare e fondatore de Il faro Elettrodomestici, attività di Porto Fuori conosciuta in tutta la Romagna. Aveva 73 anni e aveva avviato la sua attività negli anni Settanta, con la moglie Mirella, al piano terra della loro casa, a Porto Fuori. Col tempo le sue capacità di commerciante e imprenditore lo avevano portato ad allargare sempre più la sua attività. Tutta la famiglia aveva contribuito al successo dell’impresa. Negli anni infatti l’attività si era ingrandita e il piccolo spazio degli inizi aveva lasciato il posto a un grande capannone con negozio annesso.

"La laboriosità e la capacità di guardare avanti di Romano, combinata all’impegno di una famiglia unita, hanno portato al successo della sua impresa Faro Elettrodomestici" scrive in una nota su fb il comitato cittadino di Porto Fuori. E aggiunge: "Amico della Compagnia del Buon Umore, tutti noi manteniamo un ricordo di Romano come persona sensibile ed accogliente, sempre attenta alle esigenze del cliente. Ci stringiamo in un commosso abbraccio alla famiglia, formulando sentite condoglianze".

Il presidente del comitato, Claudio Vallicelli, ricorda che Forti è sempre rimasto in via Margotti, anche dopo l’ampliamento. "Era una persona in gamba, competente, ed è stato capace di far crescere l’attività in tempi come questi, in cui non è semplice" sottolinea.

Lo ricorda con grande affetto Dilva Ragazzini, amica di famiglia e per tanti anni vicina di casa. "Era un po’ burbero – racconta – , ma non con chi aveva confidenza. Aveva sempre la battuta pronta, mi mancheranno tanto le sue battute". In questi giorni in camera mortuaria in tanti sono andati a salutarlo, a cominciare dagli abitanti di Porto Fuori, dove era conosciutissimo e dove aveva stabilito un rapporto di stima e rispetto con tutti. Romano Forti lascia la moglie, Mirella, e i figli Monia e Andrea.

La cerimonia funebre si terrà oggi pomeriggio alle 14.15 in camera mortuaria, dove ci sarà una breve benedizione. Quindi il corteo andrà a Porto Fuori dove ci sarà una sosta nel parcheggio davanti al negozio di Forti. Qui, chi vorrà, potrà dargli l’ultimo saluto. Poi il feretro andrà al cimitero di Ravenna per la cremazione.