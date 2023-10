È nata ’Faenza che vorresti’, laboratorio d’idee sulla città: "Ma non siamo una lista civica"

È nata da poche ore l’associazione ‘Faenza che vorresti’, progettata come laboratorio in cui condividere idee, progetti e soluzioni per la città. A guidarla il presidente Mirco Scarpa e la sua vice Barbara Caroli, rispettivamente impiegato in una concessionaria e commerciante, affiancati da un direttivo di cui fa parte, fra gli altri, l’insegnante Stefano Montefiori. "Vogliamo essere un luogo in cui i cittadini possano confrontarsi su vari temi, dalla sanità locale alla viabilità, e in primis ovviamente sulle conseguenze dell’alluvione nella nostra città".

La presentazione al pubblico avrà luogo domani alle 17, all’evento dell’associazione Nazione Futura in programma a Casa Spadoni dal titolo ‘I disastri dell’ambientalismo ideologico’, che vede fra i suoi relatori anche i consiglieri comunali Andrea Liverani e Gabriele Padovani, l’ex-deputato leghista Gianni Tonelli e il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei. Un evento rivolto chiaramente al mondo della destra: è giusto allora chiedersi cos’è, dove andrà e cosa farà ’Faenza che vorresti’. Impossibile non tracciare alcuni paragoni con realtà analoghe nate nel recente passato e poi sbarcate in politica come liste civiche, quali Laboratorio Faenza (che lanciò la candidatura a sindaco di Giovanni Malpezzi) o Faenza 4020 (anch’essa d’area centrista).

‘Faenza che vorresti’ diventerà una ‘Laboratorio Faenza’ di destra? "Siamo un’associazione apartitica", specifica Montefiori, cui fa eco Scarpa: "Non siamo una lista civica, possiamo dire quel che siamo ora, non quel che saremo in futuro. Di sicuro fra di noi c’è l’insoddisfazione per come è governata oggi Faenza". All’ordine del giorno c’è ovviamente il tema dei ristori ai cittadini alluvionati, i quali sono alla vigilia di una battaglia – al via forse il prossimo 15 novembre – che si prefigura lunga per ottenere i rimborsi al 100% dei danni. ‘Faenza che vorresti’ assicura che non agirà quale un contro-comitato spostato su posizioni vicine al governo: "I comitati già attivi stanno facendo un ottimo lavoro, di più non potrebbero fare".

f.d.