È Natale con gli alberi delle Cucitrici

Il conto alla rovescia in vista del Natale è iniziato e anche a Voltana il locale gruppo femminile ‘Le Cucitrici’ si accinge a rinnovare, con le sue sempre originali invenzioni rigorosamente all’uncinetto, l’addobbo che accompagnerà, nella maggiore frazione lughese, la magica atmosfera di una delle feste più attese e sentite dell’anno. Dopo essersi dedicato nei mesi scorsi al lavoro di manifattura, l’intraprendente sodalizio è pronto a regalare, per il quinto anno consecutivo, altre suggestioni. "Abbiamo immaginato – spiega Ombretta Toschi, una delle organizzatrici dell’iniziativa che vede protagonista il gruppo di volontarie – un percorso di alberi di Natale che, partendo dall’ingresso di Voltana, si snoda lungo la centrale via Fiumazzo. Proprio per questo, gli alberi all’uncinetto passano da uno a tre, eseguiti con tecniche di lavoro completamente diverse tra loro. Nel piazzale davanti alla chiesa intitolata ai Santi Antonio di Padova e Giovanni Bosco troverà dimora anche per quest’anno l’albero di sei metri di altezza, mentre accanto alla stazione di servizio carburanti e sulla vecchia pesa, entrambe situate in via Fiumazzo, prenderanno posto due alberi dell’altezza di circa due metri e mezzo; una vera e propria sorpresa di Natale che abbiamo preparato per Voltana. Quest’anno ci siamo cimentate anche con altre abilità e abbiamo creato uno striscione augurale eseguito a molte mani, completamente a punto croce, che sarà possibile ammirare nell’area verde meglio conosciuta come ‘Mistocchina’, area simbolo del paese, che per la sua forma allungata ricorda il celebre dolce romagnolo".

Ombretta ricorda poi due significativi appuntamenti "Il primo è in programma venerdì sera (domani, ndr), al centro sociale Ca’ Vecchia in piazza Teseo Guerra, a Voltana dove, con un giorno di anticipo e durante la nostra cena di autofinanziamento, ricorderemo la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Saremo in compagnia di rappresentanti dell’associazione lughese ‘Demetra - Donne in aiuto’ (Centro antiviolenza a sostegno di donne vittime di violenza, ndr), a cui sarà devoluto parte dell’incasso. Martedì 12 dicembre ci sarà poi la speciale festa dell’Accensione, durante la quale, oltre accendere simultaneamente i tre suddetti alberi di Natale, ascolteremo, in collaborazione con la scuola primaria di Voltana e la scuola musicale ‘Doremi’, i canti dei bimbi e festeggeremo con un delizioso buffet allestito dal centro sociale ‘Ca’ Vecchia’".

Luigi Scardovi