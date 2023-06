È necessario comunicare sicurezza

Leda Santoro

Le conseguenze dell’alluvione si stanno ripercuotendo sul turismo anche a distanza di oltre un mese e anche in luoghi che dalle esondazioni e frane non sono stati colpiti. A Mirabilandia, ad esempio, spiegano che "prima del 17 maggio i numeri erano impressionanti, nell’ordine del +30% di prenotazioni rispetto al 2022". Poi il calo. Ci sono sì i turisti, specialmente delle zone vicine, ma chi viene da lontano ancora "non si fida", non è chiaro che qui si può stare sicuri. L’appello ai turisti viene anche, in questi gorni, dagli albergatori riminesi. La ricostruzione è fondamentale ma lo è anche il turismo: è necessario investire ancora di più nella promozione del territorio, bisogna spiegare che siamo ripartiti, ed è necessario farlo ora.