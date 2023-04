E nel 1970 nacque il nuovo stabilimento della Paf

È l’estate del 1970 e in via Galilei, nell’area ‘Stracchina’, uno dei quattro poderi che il Comune aveva adibito a zona industriale fin dai primi anni 60, sta sorgendo lo stabilimento frutticolo della Paf (oggi Intesa). Lungo la stessa strada già operava la cantina vinicola costruita dai Produttori agricoli faentini. Fino a quegli anni lo stabilimento per la lavorazione e la conservazione della frutta (con annesso negozio al dettaglio) era in via degli Insorti 5 essendo la Paf subentrata all’impresa Alboni e Reali, mentre la vendita del vino fino al 1969 era in centro, in via Manfredi.

A cura di Carlo Raggi