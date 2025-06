E ora la nuova edicola di Tatiana è aperta tutti i giorni

Tatiana Vizureanu è ripartita con grande entusiasmo e la risposta della cittadinanza di Marina Romea non si è fatta attendere. L’attività dell’edicola di viale Italia 68 è rinata grazie al contributo della Pro Loco che si è presa in carico le spese di affitto mentre la gestione del chiosco è stata rilevata da Tatiana Vizureanu, edicolante con 23 anni di esperienza e che ora si è rimessa in gioco anche al mare. "Dal primo giugno siamo aperti tutti i giorni – spiega – e ho visto un grande entusiasmo. Lasciare Marina Romea senza edicola era improponibile". La gestione precedente, infatti, aveva chiuso i battenti la scorsa estate, e ora la nuova vita dell’attività è partita con il giusto spirito, anche se solo nell’orario mattutino, dalle 6 alle 13.30, perché a pomeriggio Tatiana lavora nell’edicola di viale Cavina a Ravenna. "Sabato e domenica c’è stata tanta gente e ho finito tutto quello che avevo in vendita, comprese le riviste".

j.c.