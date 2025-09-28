È partito il cammino del sale di Cervia verso Roma

Il sale di Cervia si prepara a fare un lungo viaggio: attraverserà l’Appennino, farà tappa nelle splendide città umbre di Assisi, Foligno e Trevi e arriverà a Roma e in Vaticano, dove per la prima volta verrà consegnato a papa Leone XIV l’8 ottobre. Il cammino del sale di Cervia quest’anno toccherà 9 tappe che si snoderanno lungo le antiche via Romea Germanica e via Flaminia.

Già durante la manifestazione ’Sapore di sale’, come da consuetudine, all’arrivo della burchiella i salinari hanno consegnato al sindaco Mattia Missiroli la panira carica di sale che sarà donata al Papa e simbolicamente portata in cammino lungo il percorso a piedi.

Il gruppo di podisti è partito ieri mattina da piazza Garibaldi, con il parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta don Pierre Laurent Cabantous che ha benedetto la panira di sale prima di affrontare il lungo cammino per giungere alla mensa papale, come avveniva in passato quando la città omaggiava il pontefice del sale migliore e del primo salfiore, il ’fior fiore’. L’usanza, partita con papa Pietro Barbo nel 1444, fu interrotta nel 1870 per poi essere ripresa nel 2003. Dopo il saluto delle autorità, il gruppo di camminatori è partito a piedi alla scoperta dei luoghi storici legati alla economia salinara: dalla pineta alla chiesa della Madonna del Pino, per poi entrare in salina fino all’area di Cervia Vecchia. Dopo la tappa ad Acervum per il pranzo sono tornati in cammino alla torre San Michele.

Stamattina alle 8 il gruppo partirà dal parcheggio della scuola alberghiera per proseguire alla volta dei luoghi sacri per la comunità cervese. Dal centro, attraverso la pineta, si arriverà nuovamente alla Madonna del Pino per poi raggiungere il bosco del Duca d’Altemps attraverso il canale circondariale delle saline. Lungo l’argine del Savio i camminatori arriveranno all’oratorio di San Lorenzo a Castiglione per poi proseguire alla volta della Pieve di Pisignano e infine tornare in cammino a Cervia attraverso i sentieri all’interno della Salina.

In seguito sono 9 le tappe previste, che culmineranno in un trekking urbano a Roma il 7 ottobre e la consegna del sale di Cervia al Papa il giorno seguente. Dopo le prime due tappe, il gruppo di podisti partirà alla volta di Assisi, dalla quale, toccando le località di Foligno, Trevi e Spoleto, si muoverà attraverso l’Umbria e il Lazio in sei tappe.