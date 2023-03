‘E riapparvero gli animali’, dedicato al lockdown Spettacolo in scena tre sere

Il finale di stagione del teatro Comunale di Russi porta in scena la rassegna di teatro contemporaneo con tre titoli, il primo dei quali prevede tre repliche, da stasera a giovedì (inizio ore 20.45, posto unico 10 euro) ed è ‘E riapparvero gli animali’.

Il Teatro delle Ariette mette in scena un testo inedito scritto durante il primo lockdown, nell’aprile 2020, da Catherine Zambon, autrice contemporanea francese, che vuole riflettere sulla pandemia e sui comportamenti che ha provocato, ponendo direttamente agli spettatori tutte le domande che in tutti questi mesi ci hanno accompagnato senza trovare risposte.

La protagonista è una donna di settant’anni, che dopo aver attraversato l’epoca dei grandi contagi e il lungo periodo di riorganizzazione faunistica e sanitaria, durante il quale erano stati eliminati tutti gli animali ritenuti colpevoli di essere portatori di malattie, si trova a confrontarsi con la realtà di un mondo nuovo, moderno e crudele, indurito, buio e senza pietà. Un mondo che il primo maggio di non si sa bene quale anno futuro si ritrova sull’orlo di una catastrofe inaudita.

Così la compagnia: "Nelle pieghe di questo testo, proiettato nel futuro, l’autrice fa scivolare tutto il nostro presente, indecifrabile, misterioso, enigmatico. E ci sono tutte le domande che in questi mesi, oramai due anni, ci hanno accompagnato senza trovare risposte, quando non si poteva fare teatro, andare al cinema, vedere gli amici, uscire di casa, entrare in un bar... quelle domande che oggi vogliamo condividere con voi".