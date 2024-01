È sbagliato giudicare quello che non si può capire

Il mio incontro con la ‘Sindrome depressiva maggiore’ risale al 1967, quando mia madre svenne in via Diaz, davanti alla vetrina di Fabbri. Avevo allora dodici anni e ricordo tutto perfettamente: le visite dai neurologi, le cure, i ricoveri dapprima in reparti aperti e poi chiusi, l’impatto e le ripercussioni che questa malattia oscura e vigliacca ebbe sulla mia famiglia e sulla mia adolescenza. Al tempo non si pensava certo ad approcci psicologici, ma si andava giù pesanti con triciclici e ansiolitici. Del resto, la conoscenza dei meccanismi per cui il male oscuro si manifestava era piuttosto limitata e, nonostante tutti i progressi e le ricerche, credo che anche oggidì tale conoscenza abbia sì fatto un percorso significativo, ma molto resti ancora enigmatico. Mi abituai alle medicine dai nomi come Anafranil, Tofranil, Tavor, Lorans; mi abituai al CIM, acronimo di Centro Igiene Mentale; mi abituai ai ricoveri e alle resurrezioni, chiedendomi perché un farmaco efficace improvvisamente cominciasse a non sortire più effetti e si dovessero esplorare altre strade. Mia madre viveva di equilibri misteriosi e fragili che spesso interrompeva volontariamente, pensando d’essere guarita, ipertimica come lei desiderava sino al crollo successivo. I parenti si defilavano, senz’armi se non consigli ed esortazioni dettate dalla più sprovveduta buona fede: "Devi farti forza", "Pensa alla tua famiglia". E restavamo soli.

Ecco, chi non ha avuto un familiare colpito da questa maledizione non può comprendere quel che accade di dilaniante, di lacerante, di logorante, all’interno della famiglia. Mi sto riferendo, naturalmente, alla tragedia che si è consumata lunedì mattina nel condominio di via Dradi, tragedia che ha colpito enormemente la comunità ravennate e sollevato migliaia di commenti impropri in quella piazza virtuale che sono i social. Evito di citarmi, ma qui non posso non farlo: "E giunse alla conclusione che vi sono territori in cui si deve entrare col passo leggero degli angeli e Alma apparteneva a uno di questi, e un suo penetrarvi avrebbe avuto l’impronta pesante degli scarponi chiodati" (dal libro ‘Fiordicotone’, ndr). Non capisco perché oggi tante persone si sentano in diritto di indicare, giudicare, accusare, condannare. Davanti a ciò che non si può comprendere con chiarezza, davanti a sofferenze che non si possono immaginare, l’unico atteggiamento è solo un silenzioso rispetto.