È scomparso Gianfranco Casali, ‘Penna’

È scomparso a 86 anni Gianfranco Casali, da tutti conosciuto con il soprannome di Penna. Da sempre appassionato di fotografia, una passione ereditata in famiglia perché il nonno era stato un conosciuto fotografo ravennate, negli anni settanta e ottanta con la sua macchina fotografica ha immortalato la vita notturna dei locali di Marina di Ravenna. Di lavoro faceva tutt’altro, era gruista, ma la sera era il fotografo ufficiale di locali come la Grotta verde, Le Ruote e molti altri. "La fotografia era davvero la sua più grande passione e lo conoscevano tutti" racconta la compagna di una vita, Franca Rossi.

Nei primi anni Settanta, insieme ad alcuni amici, avevano aperto a Marina un ristorante, ‘Casa mia’, l’ex Casa di salvataggio, che in breve tempo era diventato il punto di riferimento di tutti coloro che, usciti dal cinema o dai locali, volevano mangiare, bere qualcosa e continuare a divertirsi fino a notte fonda. Erano tempi diversi, alle 2 i locali chiudevano e per molti la notte era ancora giovane. Era il ristorante dove Fabrizio De André andava a cena dopo i concerti a Ravenna e dove conobbe quel pescatore reso immortale dalla sua canzone.

Ma anche dopo l’apertura del ristorante ‘Penna’ aveva continuato ad occuparsi di fotografia, immortalando le feste, gli artisti che si esibivano come i Ricchi e Poveri, Gianni Morandi. Una volta anche Gino Bramieri era passato da Marina. E poi c’erano i paesaggi e gli scorci della Marina di una volta. Era di Ravenna, ma aveva scelto Marina per viverci e solo negli ultimi anni era tornato in città.

La salma rimarrà fino a domani mattina alla camera mortuaria di Ravenna. Domani alle 10.30 partirà per il cimitero.