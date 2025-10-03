"È scomparso il mio gatto. E ci sono tanti altri casi"

"Il mio adorato Tommy non torna più a casa dal 2 settembre. L’ho cercato ovunque, ovunque significa cantine, garage, campi, case abbandonate, ho fatto annunci in parecchie pagine Facebook dei vari paesi qui vicino, attaccato volantini ovunque, girato e rigirato, ma niente di niente. Tommy ha un collare turchese ed ha circa 6 anni, gattino grigio e bianco non si fa accarezzare" il messaggio è di una residente di Villanova di Bagnacavallo, riportato su facebook su più pagine, come raccontato dalla stessa interessata. Un messaggio come se ne vedono tanti, ma, questi tanti, stanno diventando troppi. Annunci di questo tipo si stanno moltiplicando in tutta la zona della Bassa Romagna, soprattutto nei dintorni di Piangipane, Glorie, Villanova, tanto che un altro messaggio che compare sempre in queste pagine si chiede se ci sia preoccupazione e, sotto al post si sono moltiplicate le segnalazioni. Stando a quanto scritto nelle risposte, sono decine di gatti scomparsi nel nulla. In alcuni casi si descrivono piccole tracce di sangue che portano in un parcheggio, in altri casi, purtroppo, il corpo del gattino in questione è stato ritrovato, ma nella maggior parte dei casi non si ha più traccia dell’animale domestico.

Così come sono tante le segnalazioni, altrettante sono le ipotesi sul perché delle sparizioni. Si fa riferimento ai lupi che sono stati avvistati nelle campagne della Bassa Romagna, anche se l’ipotesi non sembra trovare molto credito, perché a un altro predatore sembrano puntare la quasi totalità delle persone che hanno provato a dare una spiegazione: l’uomo. Questo nelle sue varie declinazioni, per cattiveria, con la distribuzione di esche avvelenate; fino ad arrivare alla setta satanica, storia ricorrente dalla notte dei tempi, che porta il gatto ad essere vittima sacrificale per riti. In alcuni casi il gattino è stato ritrovato, si era solo perso nelle campagne o aveva deciso di farsi ospitare per qualche tempo da altri umani.

Le segnalazioni restano confinate alle pagine facebook e ai volantini attaccati ai pali, tanto che gli uffici comunali dell’Unione non ne sono al corrente. La speranza è che i compagni pelosi delle famiglie possano ritrovare la via di casa, senza imbattersi in eventuali predatori, che abbiano quattro o due zampe.

Matteo Bondi