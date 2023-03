"È stato giusto togliere la concessione"

Agli “inadempimenti nei confronti dell’Erario” si era sommato “il cattivo uso” della struttura affidata spesso ad altre società, lasciata “in stato di abbandono tra porte rotte, cabine senza manutenzione e oggetti” sparsi nell’area esterna. In definitiva un “provvedimento plurimotivato” quello con cui il Comune di Cervia aveva disposto la decadenza della concessione demaniale, risalente al 2009, per lo stabilimento Grand Hotel. Per questa ragione il Tar di Bologna, con sentenza pubblicata mercoledì scorso, ha detto no al ricorso che la Grand Hotel Cervia srl aveva proposto sia contro l’amministrazione locale che contro la capitaneria di porto chiedendo un adeguato risarcimento. Sentenza amministrativa di segno analogo era stata pronunciata a fine gennaio scorso per la terrazza del Grand Hotel.

Ora come allora, la società è stata condannata a pagare 4.000 euro di spese di lite. La srl, si legge nella sentenza a firma del giudice Ines Pisano, aveva chiesto nel 2018 di annullare sia l’atto di decadenza datato 18 maggio di quell’anno che l’intimazione allo sgombero del 26 giugno pena l’intervento della forza pubblica. In buona sostanza la società aveva precisato che i debiti erano precedenti all’attuale compagine aziendale: l’acquisto delle quote risaliva cioè al luglio 2016 mentre i canoni insoluti erano del periodo 2012-2015. Inoltre il Comune – sempre secondo il ricorso – sapeva già di quei debiti pregressi quando nell’aprile 2017 aveva comunicato l’intenzione di prorogare la concessione fino al 2020.

Come dire che non si poteva certo parlare di inaffidabilità societaria tanto più che le ristrutturazioni necessarie, del valore di circa 300 mila euro, erano state fatte. E comunque i debiti a cui si faceva riferimento, secondo la srl avevano riguardato una diversa concessione: quella del 2012 per la Terrazza Grand Hotel. A detta del Comune invece le cose andavano inquadrate in altro modo. Circa le condizioni dello stabilimento, dal 2014 la sua gestione sarebbe stata segnata da “andamento randomico e discontinuo ricorrendo all’affidamento a soggetti terzi, fino a cadere in una condizione di abbandono e di esposizione ad atti vandalici”. Vale a dire “generale compromissione dell’intera area”. Inoltre dai sopralluoghi di polizia locale e capitaneria del 2017, era emerso che “non era stato attivato il servizio di salvataggio” e che veniva svolta “somministrazione di alimenti e bevande di gestione della spiaggia” da parte di due società terze “senza autorizzazione in subingresso nelle licenze”.

Da ultimo, già in fase cautelare, il Comune aveva fatto presente di avere indetto una nuova procedura assegnando la concessione il 22 ottobre 2020 alla Nettuno srl: come dire che il ricorso a quel punto era a loro avviso divenuto improcedibile per “sopravvenuto difetto di interesse”. Al di là di ciò, secondo il collegio bolognese l’argomentata motivazione portata dal Comune cervese per escludere la srl, era “di per sé sufficiente a legittimare il provvedimento di decadenza”. E poco importa se il debito (circa 228 mila euro in totale) si riferisse in effetti ad altra concessione (la terrazza): perché bastava tutto il resto per potere dichiarare decaduta la srl. “Cattivo uso” compreso, con “conseguenti pericoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica”.

Andrea Colombari