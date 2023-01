"È stato il dicembre più caldo dal 1950"

Se si esclude qualche parentesi durante la quale è tornato per alcune ore a spendere il sole, sono ormai diversi giorni che anche nella nostra provincia il clima è caratterizzato da cieli grigi, temperature decisamente superiori alle medie del periodo e nebbia più o meno fitta. Uno scenario che, in riferimento a quest’ultimo fenomeno, inevitabilmente arreca disagi per chi viaggia, aumentando l’inquinamento atmosferico e provocando fastidi a causa dall’eccessiva umidità che penetra nelle ossa. "Da giorni – osserva Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo dell’Associazione meteo professionisti – la nebbia la sta facendo da padrona su gran parte della provincia. A seconda dei casi, quando la visibilità è compresa tra 200 e 1000 metri si parla di semplice nebbia, mentre quando oscilla tra i 40 e i 200 ci si imbatte in nebbia definita spessa o fitta. Infine quando ci trova di fronte al classico ‘muro’ con visibilità inferiore ai 40 metri, la definizione è quella di nebbia densa". Tornando ai fenomeni che stanno caratterizzando l’ultima decade di dicembre e questi primissimi giorni del nuovo anno, l’esperto spiega che "dal 17 dicembre, complice il persistere dell’alta pressione, la nebbia non ha quasi mai mollato la presa, concedendo soltanto una breve tregua sia a Capodanno sia durante le ore centrali di alcune delle giornate precedenti. La nota per così dire positiva è che non si sono registrati epidosi di nebbia particolarmente fitta. Questo perché lo strato interessato dalla nebbia è piuttosto spesso, oscillando tra i 300 e i 400 metri". Uno scenario "destinato a perdurare fino a domenica. Dalla prossima settimana potrebbe cambiare qualcosa con il transito di un paio di perturbazioni che, complice una ventilazione più vivace, contribuiranno a dissolvere le nebbie o comunque a renderle meno frequenti".

Sul capitolo temperature l’ultimo mese si conferma decisamente sopra la media: "Ci siamo lasciati alle spalle il mese di dicembre più caldo dal 1950, con una temperatura media che ha oscillato tra i 6 e i 7 gradi, ossia valori di circa 2.5 gradi superiori alla norma. Non solo, ma sempre durante l’intero mese scorso, soltanto in due occasioni la temperatura è risultata inferiore allo zero, a fronte di una media che dovrebbe essere di 14-15 giorni sotto zero. Infine nel corsi di questi primissimi giorni dell’anno la media giornaliera delle temperature si è attestata intorno agli 8 gradi, valore di 5-6 gradi sopra la norma e tipico di metà marzo".

Luigi Scardovi