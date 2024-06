È stato inaugurato il panificio interno al Villaggio del Fanciullo

È stato ufficialmente inaugurato nella mattinata odierna ’PanettiAmo’, il panificio interno al Villaggio del Fanciullo, in via del Pino 102.

Il progetto ’PanettiAmo’, che ha portato alla realizzazione del panificio – per ora destinato a produrre cibo per gli ospiti del Villaggio, ma che in prospettiva sarà aperto anche al pubblico – è stato finanziato da Fondazione Cattolica, Fondazione Cassa di Risparmio, Prosolidar e Fondazione Johnson & Johnson.

Il progetto ha in corso, fino a luglio, la formazione di diversi ragazzi, ai quali si insegna a realizzare prodotti di panificio ma anche, biscotti, pizze eccetera: l’obiettivo è dare vita a un vero e proprio panificio artigianale gestito dai ragazzi.

All’inaugurazione erano presentii – oltrea l presidente del Viallgio, Paolo Belletti, e al direttore Patrizio Lamonaca – anche il dott. Adriano Tomba, segretario generale di Fondazione Cattolica, e l’assessore Federica Moschini.