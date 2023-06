"È stato un atto pianificato" Segnala porte difettose sul bus e poi viene licenziata: risarcita

Era stata licenziata anzitempo alla luce di quattro diverse contestazioni disciplinari. "Urlava troppo e guidava troppo forte", dicevano in buona sostanza i suoi datori di lavoro. E invece no, secondo il giudice Dario Bernardi del tribunale di Ravenna: quei casi non esistevano affatto. La vicenda andava semmai inquadrata alla luce delle lamentele di lei sul "malfunzionamento del pulmino che conduceva". Vedi "l’apertura delle porte durante il percorso", come testimoniato da alcuni genitori dei bimbi trasportati. L’ultimo atto del singolare caso, è il pignoramento appena notificato dalla donna per avere quanto stabilito dalla sentenza in suo favore.

La 39enne Estera Manole - questo il nome della protagonista della vicenda - oggi fa il commissario di bordo nelle navi. Ma per 12 anni ha lavorato come autista di bus. Copriva un po’ tutte le linee: Ravenna, San Pietro in Vincoli, Piangipane, Classe, Casal Borsetti, Marina e ancora oltre. Un compito decisamente delicato il suo: quello di accompagnare i bambini a scuola in tutta sicurezza. E così avrebbe dovuto fare anche per la barese ’Paolo Scoppio e Figlio Autolinee srl’ per l’anno scolastico che si apriva nel settembre 2020. Ma giusto a pochi giorni dal contratto (siamo al 25 di quel mese), era stata licenziata molto prima della naturale scadenza. Tutto a causa di quattro contestazioni mosse tra il 16 e il 18 settembre. Per l’azienda, non solo la sua guida troppo sportiva aveva messo "in serio pericolo i minori trasportati" e aveva fatto cadere una vigilatrice. Ma lei stessa aveva tenuto "atteggiamenti aggressivi e irrispettosi".

Il giudice ha tuttavia rilevato che innanzitutto per due di casi contestati, "si ignorano i soggetti che vi avrebbero assistito". Uguale a "vizio formale". Per quanto riguarda il terzo, una testimone, indicata come dipendente della srl, "ha prima confermato le circostanze del proprio datore di lavoro". Salvo poi emergere da seconda testimone, questa non dipendente della srl, che non lavorava lei il pomeriggio in cui si erano verificati i fatti alla base della contestazione. Per il giudice, "ne emergono due conseguenze". E cioè "l’inesistenza del fatto come contestato". Ma soprattutto "una lunga, lunghissima ombra sulla credibilità degli assunti datoriali a fondamento del licenziamento". Del resto il fatto che la testimone "già nell’immediatezza dei casi potesse equivocare la data in cui erano avvenuti, implica una sostanziale valutazione di inattendibilità".

In quanto alla quarta e ultima contestazione, sulla base della testimonianza di una dipendente, è sì emerso un confronto "alla presenza dei bambini" sulla posizione migliore nella quale lasciarli: ma "più che di aggressione si può parlare di discussione". Nel complesso insomma "condotte che non possono condurre a sciogliere un rapporto di lavoro, per giunta a termina".

E’ a questo punto che il giudice ha introdotto il tema relativo ai bus: "L’istruttoria orale ha permesso di accertare che" la 39enne, tutelata dall’avvocato Alessandro Chiarucci, "ebbe a lamentarsi delle problematiche relative al malfunzionamento del pullmino". Ossia "criticità dell’automezzo" delle quali ha parlato pure una teste: la portiere automatica sarebbe rimasta aperta in più occasioni tra il 15 e il 18 settembre con l’autista costretto a scendere per chiuderla a mano: "E’ successo anche altre volte oltre al fatto che siamo rimasti a piedi. Ho segnalato alla mia cooperativa che deve avere segnalato al Comune".

Una situazione che la 39enne aveva comunicato in più occasioni a un suo superiore: ma la risposta era che quelli erano i mezzi e con quelli si doveva fare. Però che "non si trattasse di un sogno o di una falsità, risulta dalle testimonianze di soggetti del tutto disinteressati". Ovvero i genitori dei bambini.

Andrea Colombari