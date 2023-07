"È successo tutto nel giro di due minuti Colpita da un ombrellone, ho addosso i lividi"

Una tranquilla mattinata in spiaggia trasformatasi in un incubo in pochi minuti. Valentina, forlivese, era a Milano Marittima ieri, quando è arrivato il nubifragio, ed è stata colta in pieno dalla tempesta.

Valentina, dov’era quando è successo?

"In spiaggia al bagno Umberto, assieme a due bambini di 10 anni: mio figlio e un suo amico. A un certo punto ho visto che arrivava un gran nero, ma pensavo che facesse solo due gocce".

Siete rimasti in spiaggia, quindi?

"Visto che aumentava sempre più abbiamo deciso di andarcene abbastanza in fretta. Siamo andati a prendere le bici. Iniziava a spiovigginare, ho esortato i bambini ad andarcene. Il cielo stava diventando sempre più nero molto velocemente".

In pochi minuti?

"Pochissimi. Ho capito che non saremmo riusciti a tornare all’appartamento e così, a pochi passi dallo stabilimento, ho detto ai bambini che era meglio tornare indietro e ripararci. Avremo fatto dieci passi indietro, il tempo di rimettere piede in spiaggia, e ci è arrivata addosso la raffica delle palline di grandine".

Siete riusciti a trovare un ripato?

"Ci siamo messi sotto a una tenda, fuori dal bagno. La gente era lì che mangiava il pesce, è stato inaspettato per tutti. In un secondo la tenda sotto cui eravamo è volata via sbattendomi in testa e in una gamba. Mi sono messa sopra ai bambini per proteggerli e mi sono presa le sassate della grandine. Dietro di me c’era un’altra donna che stava facendo lo stesso. Non si vedeva nulla per la pioggia".

Siete riusciti poi a raggiungere lo stabilimento?

"Sì. I bambini piangevano e io ero muta, terrorizzata. In due minuti c’erano già dieci centimetri d’acqua per terra, si stava allagando tutto. Sono volati via gli ombrelloni, una scena desolante. Nel cielo c’erano una striscia bianca e una nera, una cosa mai vista. Ho riportato degli ematomi dopo le botte della grandine e dell’ombrellone".

Quanto è durata?

"Due minuti, altri cinque li abbiamo attesi poi dentro al bagno. Siamo andati a casa, i bambini erano spaventati e c’era il panico generale. Lungo il percorso abbiamo visto alberi caduti e strade allagate, un disastro totale".

sa.ser