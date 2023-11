E sul Montone è tutto fermo. Il cantiere doveva aprire a settembre

Rispetto al Ronco, completamente diverso si presenta il corso dell’altro fiume di Ravenna, il Montone che, lo ricordiamo, a maggio registrò due rotte nel Faentino, nel territorio di Pieve Corleto. Nel calendario dell’assessorato regionale Ambiente e Difesa del suolo, a settembre risultavano iscritti analoghi lavori di ‘gestione della vegetazione’ lungo l’argine sinistro nel tratto fra San Pancrazio e Ravenna, ma fino a questo momento nessun intervento è in atto e così il corso del fiume, da San Pancrazio alla città, ma anche a monte, fino a ponte Vico (provinciale Prada) si presenta fitto di alberi decennali e di rigogliosa vegetazione fluviale (foto a sinistra).

Era previsto che l’intervento venisse messo in atto dalla stessa ditta che ha operato sul Ronco dove i lavori sono appena conclusi. Sempre secondo il programma regionale, alla ‘deforestazione’ sia pure a tratti alterni, dovranno seguire "interventi ad opera dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria" del tratto di fiume. Il fatto è che con novembre sono arrivate le piogge ed è quindi iniziata la stagione meno propizia per interventi sugli argini con pesanti macchine operatrici e soprattutto quando diventa difficoltoso non solo movimentare la terra, ma soprattutto a compattarla, compito indispensabile per un argine.

Le rotte del Montone di maggio e il conseguente allagamento di una vasta area del Faentino richiamano alla memoria il ruolo svolto dal Canale Emiliano Romagnolo che, invertendone la corrente, servì a svuotare parte di quell’acqua. Un’operazione del genere, dovesse ripresentarsi la necessità, presuppone che il livello dell’acqua nel canale sia molto contenuto. E invece anche in questi giorni il Cer presenta quasi ovunque livelli di acqua pressoché alla sommità dell’argine. La giustificazione è la necessità di fornire acqua per irrigazione agricola, ma forse ora, fanno notare non pochi tecnici, di tanta acqua nei campi non v’è bisogno e quindi "a scopo precauzionale, ridurne la portata sarebbe doveroso". Come analogo suggerimento, per i mesi autunnali e invernali, viene dato al Consorzio di Bonifica, in relazione a tutti i canali che attraversano il territorio a valle di Faenza fino al mare.

