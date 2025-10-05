È tornato lo skipper della Flotilla. La chiamata da Istanbul: "Sto bene": "Ma gli hanno tolto tutte le sue cose"

"Ho aspettato un po’ a chiamarla perché quando mi hanno detto che Carlo Alberto era libero sono scoppiato in un pianto". Così Alberto Biasioli, padre del 39enne ravennate skipper dell’imbarcazione Morgana della Global Sumud Flotilla, annuncia al telefono ieri mattina l’imminente rientro del figlio. "La Farnesina mi ha chiamato e mi ha assicurato che si trova su un volo per Istanbul insieme agli altri 26 italiani che hanno firmato per il rimpatrio. Altri 15, invece, rimarranno in attesa di giudizio ed espulsione forzata". Poi, nel pomeriggio, la bella notizia: "L’arrivo di Carlo Alberto in Italia è previsto per le 23.45 a Milano Malpensa su un volo della Turkish Airlines, che si è offerta di pagarlo per tutti gli attivisti italiani", ha aggiunto il padre. Altri hanno scelto invece di arrivare a Fiumicino. Oggi, dunque, Carlo Alberto Biasioli dovrebbe finalmente trovarsi in Italia.

Venerdì, grazie all’immunità, erano arrivati in Italia i parlamentari a bordo della Flotilla, tra cui il riminese Marco Croatti (M5S) e Benedetta Scuderi (Avs), che erano a borgo della Morgana con Biasioli. Gli altri 26 italiani sono partiti ieri dall’aeroporto Ramon di Eilat, in Israele, e sono arrivati in Turchia alle 14.50 italiane. A bordo in totale c’erano 137 attivisti della Flotilla. Una volta a Istanbul Carlo Alberto, facendosi prestare un telefono, è riuscito a chiamare la compagna Claudia Vinci, che racconta: "Mi ha detto che sarebbe rientrato in Italia, a Malpensa, la sera stessa, e che stava bene. Ma non gli hanno restituito lo zaino con i suoi effetti personali". Il padre dell’attivista rincara: "Non gli hanno lasciato nemmeno i vestiti, nemmeno le mutande. Nulla dei suoi effetti personali. Al contrario, i parlamentari sono tornati con lo zaino e con i loro vestiti, come si vede dai video. Almeno, però, questa notte (ieri, ndr) dormiremo sonni tranquilli e poi finalmente lo riabbracceremo".

Il ravennate si trovava al timone della barca Morgana da quando lo skipper principale aveva deciso di abbandonare la missione. Pochi giorni prima, nella notte tra il 23 e 24 settembre, c’era stato un attacco con i droni a sud di Creta che hanno rilasciato sostanze urticanti e danneggiato la randa, il secondo dopo quello del 9 settembre al largo della Tunisia. L’imbarcazione Morgana ha proseguito il viaggio verso Gaza ed è stata intercettata dall’esercito israeliano nelle prime ore di giovedì. Da lì gli attivisti sono stati caricati su un’altra nave e portati al porto di Ashdod per gli interrogatori e poi trasferiti nel carcere di Ketziot, nel deserto del Negev. Secondo quanto riportato dai legali, "sono stati costretti a inginocchiarsi con le mani legate con delle fascette per almeno cinque ore" e "il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir è arrivato con l’evidente intento di umiliarli e intimidirli". I legali della Flotilla hanno presentato un esposto alla Procura di Roma "per il sequestro degli attivisti e per l’attacco in acque internazionali".

Lucia Bonatesta