E tra le carte spunta il diario di una bambina durante la guerra

Le belle sorprese hanno spesso un aspetto dimesso. Un mio vicino, sapendo dell’attività scribacchiatoria ma soprattutto del mio interesse verso la storia, qualche tempo fa mi ha lasciato in lettura un corposo malloppo di fotocopie tenute insieme da un fermaglio metallico a molla. Pagine dattiloscritte con la bella calligrafia regolare e leggibile della maestra. Dato il rilevante ingresso casalingo di carta scritta e stampata, il manoscritto giace per alcuni mesi tra le cose da leggere, sinché una sera arriva il suo turno. Si tratta di un diario e quindi ricordi, memorie, sin dall’età di dieci anni. Dell’autrice, Leda Benini, mi colpisce la data di nascita poiché è la stessa di mia madre: 1932. M’incuriosisco: inevitabile pensare a similitudini d’esperienze, perché vivere e crescere negli anni ’40 per una bambina non doveva essere facile. Sento sapore di casa, di terra. La lettura conferma la sensazione iniziale e Leda si dimostra non solo attenta e sensibile verso il mondo e il momento storico, ma anche verso lo sviluppo del proprio corpo. Le pagine sono un’autentica miniera di informazioni e dettagli sulla vita quotidiana di una famiglia contadina del cervese: la partenza di un fratello per il fronte russo, i rifugi antiaerei scavati nei campi, la scuola – per alcuni ginnasio, liceo, per altri solo l’avviamento –, gli occupanti tedeschi, l’arrivo dei canadesi e quello più difficile dei polacchi.

Leda osserva, annota mentalmente, ha senso e croce per la vita cogliendone i complessi aspetti con una maturità decisamente in anticipo rispetto all’età. Narra di fatti accaduti che paiono usciti dalle pagine d’un romanzo storico: il vecchietto che cantava “Bandiera rossa” e i giovani militari tedeschi che, non capendo l’italiano, ridevano come matti; la caccia alle galline con le bombe a mano; i canadesi che fumavano metà sigaretta e poi la buttavano, perché nella metà residua c’era troppa nicotina; i polacchi che odiavano in egual misura nazisti, comunisti e fascisti. Come tutti coloro che hanno vissuto la guerra, è il periodo destinato a restare più impresso nella memoria. Leda Benini aveva una marcia in più e l’ha dimostrato nello studio – diventò poi maestra – e nella vita: prima donna di Cervia a conseguire la patente, poetessa e pittrice del suo mondo rurale. Il diario me la consegna bambina, con le intimità e i pensieri d’una generazione cresciuta in fretta.