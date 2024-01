‘E trèb in piàza’ fino a domenica

La piazza di Cotignola è pronta ad accogliere ‘E trèb in piàza’, dopo il rinvio causa maltempo della scorsa settimana. Fino a domenica sono in programma musica, spettacoli per adulti e bambini e cucina romagnola in piazza Vittorio Emanuele II. Si inizia oggi alle 18.30 con l’accensione dei bracieri al suono della cornamusa di Terry Buckley Tabanelli e i cori sotto l’albero dei bambini delle scuole, spettacolo di burattini e musica folk con il Trio Agricolo. Dalle 17 saranno attivi gli stand gastronomici delle associazioni.