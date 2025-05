E’ un festival titanico quello che la Repubblica dedica a tutti gli amanti della musica jazz

Concerti di artisti di fama mondiale con serate di ascolto guidato. Ma non solo. Il Titanico Jazz Festival è per la prima volta a San Marino e già fa parlare di sè. L’evento, ideato e diretto artisticamente dal maestro Emanuele Rastelli e organizzato da San Marino Welcome, che si concluderà domani combina concerti, jam session, incontri formativi, masterclass e degustazioni a tema. L’appuntamento è sempre al Teatro Titano.

Questa sera è in programma ascolto guidato Chet Baker: ’Una storia da ascoltare’. Una serata all’insegna delle suggestioni del repertorio del poeta del jazz con il quartetto che vede al contrabbasso Enzo Pietropaoli, Max Ionata sassofonista, Enrico Zanisi al pianoforte e Alessandro Paternesi alla batteria. Domani in programma ‘Respiro’, a esibirsi Joe Pisto e Fausto Beccalossi.

Inoltre, il festival propone un evento formativo. Oggi c’è la masterclass ’Jazz in time’ dedicata a fisarmonicisti e musicisti jazz, condotta dal maestro Emanuele Rastelli, con sessioni di improvvisazione, ascolto attivo, armonia e interpretazione personale, con lezioni individuali e confronto collettivo. Domani, invece, il festival proporrà, alle 18, un seminario aperto a tutti, in cui il maestro Rastelli guiderà il pubblico fra le contaminazioni che hanno reso il jazz una delle forme musicali più vive e versatili.

Per arricchire l’esperienza, ogni sera dalle 18 alle 21 a La Loggia Wine Bar, si terranno le ’Note di Gusto’, incontri tra musica e sapori.