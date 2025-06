"È una misura del tutto inutile"

"Io credo che la corsia preferenziale – racconta Maira Manti – sia una misura completamente inutile, perché il traffico c’è comunque, ma nell’altro senso. Le persone passano da via Trieste e poi percorrono il lungomare nel senso consentito e perciò continuano ad affollare la via. Io trovo molto scomoda l’idea di parcheggiare allo scambiatore e dover prendere il navetto; per questo non l’ho mai fatto. Li vedo passare spesso sovraffollati; ritrovarsi così appiccicati in uno spazio ridotto è pericoloso. Non credo che Marina risenta negativamente di questa misura, perché le persone continuano ad andare in macchina esattamente come prima".