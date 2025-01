E-Work, arriva Schio: "Stiamo concentrati""

Senza nulla da perdere e con il morale altissimo. L’E-Work, reduce da tre vittorie consecutive e con la salvezza quasi ipotecata, affronterà questa sera alle 20.30 al PalaBubani il Famila Schio senza nessuna tensione e con la massima tranquillità. Sulla carta la sfida è di quelle impossibili, come dimostra anche la sola sconfitta della capolista rimediata all’ultimo secondo da Venezia, e dovrà servire per preparare al meglio la gara di sabato 1 febbraio a Villafranca, da vincere ad ogni costo. Schio ha un roster di livello altissimo, ma oggi potrebbe far riposare qualche big, visto che mercoledì giocherà a Bourges l’ultima partita della seconda fase di Eurolega che sarà decisiva per confermare l’attuale secondo posto (potrà perdere al massimo di 4 punti), che le darebbe la possibilità di disputare lo spareggio per qualificarsi direttamente alla semifinale della Final Six.

L’E-Work si presenterà al gran completo e avrà anche Porcu, assente a Battipaglia in quanto non si era mai allenata durante la settimana per impegni di lavoro. "A Schio all’andata facemmo una buona figura pur perdendo di venti - sottolinea coach Paolo Seletti - e il fatto che segnando nove triple nel primo tempo fossimo avanti di tre all’intervallo, la dice lunga sulla differenza tra le due squadre. Rispetto a quella gara hanno inserito Dojkic e recuperato Juhasz in un roster incredibile che ha come decima Sottana, una delle migliori playmaker italiane degli ultimi anni, e come undicesima Zanardi, tra i maggiori talenti italiani. Dovremo essere bravi a mettere in difficoltà le nostre avversarie il più a lungo possibile senza perdere concentrazione nel guardare il punteggio, ma pensando solo al campo a dare il massimo, perché in ogni caso sarà una partita utile per crescere e per prepararsi alle prossime che saranno quelle determinanti. Siamo in un’ottima posizione di classifica e manca poco alla fine della stagione e quindi dobbiamo non commettere l’errore di sentirci già con l’obiettivo raggiunto. Per come stiamo mentalmente possiamo tenere alte la determinazione e l’aggressività per quaranta minuti".

Intanto è arrivata una importante soddisfazione per Turel, inserita tra le riserve delle convocate dall’Italia per la gara contro la Germania che si giocherà giovedì 6 febbraio alle 20.30 al PalaCattani.

Luca Del Favero