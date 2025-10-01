E-Work in missione Arrivare fra le prime otto

Divertirsi (e divertire) e lanciare le giovani. Con queste premesse l’E-Work si tuffa nel campionato che inizierà domenica alle 18 al PalaBubani con la sfida contro Trieste. Le faentine partiranno però ad handicap con la ‘zavorra’ dei 3 punti di penalizzazione dovuti al ritardo di un pagamento nella scorsa stagione che incideranno sul campionato, come è accaduto lo scorso anno con Ragusa, che proprio a causa della stessa penalità, non è entrata nelle prime quattro. Faenza ha comunque tutte le credenziali per chiudere tra le prime otto e disputare i playoff (sarebbe una sorpresa se non ci riuscisse vista la qualità del roster), ma più difficile sarà chiudere nelle prime quattro a fine stagione e soprattutto al termine dell’andata, posizioni che varrebbero la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia di inizio gennaio. L’E-Work non può dunque fare calcoli, ma soltanto conquistare più punti possibili e pensare soltanto a sé stessa, anche perché, avendo per tutta la stagione un punteggio dispari in classifica, non sarà mai appaiata alle avversarie.

Nella griglia di partenza di inizio campionato le faentine sono in seconda fila dietro a Ragusa e a Matelica, le maggiori candidate a salire in A1 del girone B. Entrambe hanno ottimi roster e strutture societarie già pronte per il grande salto. Proverà ad insidiarle un gruppo formato da Faenza, Vicenza, Alpo Villafranca (dove gioca la faentina Soglia). L’E-Work non sarà però aiutata dal calendario, perché tutti gli scontri diretti sono all’inizio e al termine del girone, creando così un ciclo terribile tra fine andata ed inizio ritorno (il calendario nella femminile non è asimmetrico come nella maschile). Poi ci sono le classiche squadre imprevedibili come Alcamo, Bolzano e Umbertide che, soprattutto in casa propria, possono battere chiunque se sono in giornata positiva. In lotta per la salvezza ci sono Rovigo, viste due volte in amichevole contro Faenza, Ancona, il Cus Cagliari, che ha comunque costruito nelle ultime settimane un gruppo insidioso, e Treviso, sulla carta la Cenerentola del girone.

Attenzione però a spingersi in pronostici, perché la serie A2 è un campionato imprevedibile e nel girone B non sembrano esserci squadre materasso o già condannate in partenza. Servirà dunque che l’E-Work si cali subito nella nuova realtà dopo i quattro anni vissuti in serie A1. A spostare gli equilibri saranno le straniere e Faenza sembra che abbia scelto quelle giuste puntando su Bazan e Onnela.

Luca Del Favero