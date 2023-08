E’ zug de zacâgn Il gioco delle piastre

E’ zug de zacâgn, gioco oggi sconosciuto, era tra i più amati dai ragazzi di un tempo. Si poneva la posta, in genere monete, sopra un cubetto di sasso e a distanza di dieci passi ogni giocatore vi lanciava contro una ‘marëla’, piastra tondeggiante larga quanto una mano aperta. Se le monete non cadevano la posta andava alla piastra più vicina; se invece venivano sparse attorno andavano alla piastra che vi era andata sopra o alla più vicina. E si facevano gli scongiuri contro gli avversari esclamando: "Crôsa ad fër, pasi sôra e no fêi cvël" (Croce di ferro passaci sopra senza far nulla) o, giocando a squadre, s’incitavano i compagni con "Crôsa ad lègn, pasi sôra e fai un sègn" (Croce di legno, passaci sopra e fagli un segno).