E45, dopo le parole servono fatti concreti E anche presto

di Eugenio Costa

Il sindaco Michele De Pascale finalmente si è svegliato, o meglio, è stato svegliato dall’articolo del Resto del Carlino di domenica 19 marzo in cui si poneva l’accento per l’ennesima volta sulla disastrosa situazione dell’E45 fra Cesena e Ravenna, perennemente occupata da cantieri, il più delle volte deserti. L’attenzione del Carlino nei confronti dell’E45 è di vecchia data, una quindicina di anni fa aveva preso a cuore la situazione e ogni 15 giorni aggiornava i lettori sui lavori nei vari cantieri.

A dire il vero, di articoli sul Carlino ne sono stati pubblicati decine e tutti incentrati sulla assurdità di una situazione che ha portato ad essere l’E45 un’arteria pericolosissima e fonte di disagi perenni per chi la deve percorrere.

Corretto ma molto tardivo l’invito al ministro Salvini e ai vertici Anas di venire personalmente a constatare una situazione assurda che si protrae da molti decenni, anche quando i ministri competenti appartenevano allo stesso partito di De Pascale.

Le ripetute rassicurazioni fornite da Anas nel corso degli anni circa il completamento dei lavori si sono concretizzate in una solenne presa in giro. Il sindaco De Pascale non sa, o fa finta di non sapere, che Anas si è rifiutata per molti anni di installare il guard rail nella nostra tangenziale e solo dopo l’ennesimo scontro frontale in cui morirono, se non ricordo male, 5 o 6 persone, il capo compartimento Anas dell’ Emilia Romagna dette il via all’installazione del guard rail; la mancanza di quella indispensabile infrastruttura provocò una ventina di morti che Anas Emilia Romagna ha tutte sulla coscienza.

A Salvini e ai vertici Anas, se verranno a constatare la situazione E45, da loro già perfettamente conosciuta, De Pascale dovrebbe anche dire che se alle parole non seguiranno a brevissimo i fatti concreti, lui in quanto primo cittadino di Ravenna, personalmente bloccherà il traffico per protestare contro la mancata attuazione di lavori atti a garantire una circolazione in sicurezza e senza disagi in una delle arterie stradali più importanti e trafficate del nostro Paese.