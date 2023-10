Eccellenze in musica. A Elisa Premio alla carriera

Il premio alla carriera del Mei 2023 andrà a una grande cantautrice: Elisa. Il 7 ottobre alle 16.30 sarà lei, musicista e produttrice discografica conosciuta anche fuori dai confini italiani, a ritirarlo nel prestigioso Salone dell’Arengo in piazza Martiri della Libertà, 1, a Faenza. La consegna del riconoscimento sarà anche l’occasione per assistere a un talk tra l’artista e il giornalista Riccardo De Stefano, durante il quale si ripercorreranno i momenti salienti della carriera della cantante.

Sono diversi i premi che il Mei quest’anno assegnerà agli artisti ospiti della manifestazione. Oltre al Premio Arte Tamburini, che andrà a Roberta Cappelletti (il 6 alle 19), e a quello Il Liscio nella Rete al giovane Nicolò Quercia, anche i Nobraino ritireranno il Premio alla carriera (il 7 ottobre dalle 18 in piazza del Popolo). E ancora Lucio Corsi è vincitore della Targa MEI Migliore artista indipendente dell’anno, mentre Dolcenera riceverà il premio Onda Rosa Indipendente per i 20 anni di carriera. Statuto e Gang ritireranno il Premio per i 40 anni di carriera. Al dj e producer Cristian Camporesi aka SENSORIA, verrà consegnata laTarga MEI alla Carriera in occasione della presentazione, alle 18 al cinema Sarti di Faenza (via Scaletta, 10) della proiezione del documentario Cocoricò Tapes di Francesco Tavella (sempre il 7 ottobre). I riconoscimenti proseguono con la premiazione del concorso PIVI 2023 (Premio Italiano Videoclip Indipendente) e con la proiezioni del vincitore a cura di Fabrizio Galassi.

Domenica 8 a Palazzo Milzetti il pianista Giovanni Bertoni, che terrà un concerto con la pianista Veronica Rudian (alle 16), verrà premiato per il suo impegno sociale e di volontariato all’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Infine a Manuel Agnelli che chiuderà la tre giorni del Mei con un concerto domenica alle 19 in piazza del Popolo, verrà assegnato il Premio Stramei.

Tra gli ospiti d’eccezione di questa edizione 2023, da ricordare i grande chitarrista Cristian ‘Cicci’ Bagnoli’ che l’8 ottobre alle 17, nell’ambito della Fiera del disco, sarà ospite per il firmacopie e, soprattutto, per presentare il suo nuovo disco ‘Out’.

Il programma completo della manifestazione si può trovare su www.meiweb.it; www.facebook.comMeetingDegliIndipendenti – www.twitter.comMEI_Meeting; www.instagram.commei_meeting.