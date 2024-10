Eccesso di velocità, 94 multe al giorno

Sono stati resi noti i dati sulla sicurezza del territorio contenuti nella relazione sull’attività operativa della polizia locale di Cervia nel periodo tra il 1° giugno e il 30 settembre scorsi – e cioè durante la fase clou della stagione estiva. Diversi gli accertamenti staccati e varie le infrazioni commesse. In merito ai dati più generali, la centrale operativa ha gestito 8.025 richieste di intervento, confermando un’intensa attività di coordinamento sul territorio. Per quanto riguarda il personale, invece, durante il periodo, la forza in servizio era composta da 54 unità, inclusi 12 ufficiali, tra cui un part-time e 40 agenti, con un part-time e un dipendente amministrativo. Il supporto stagionale è stato fornito da 17 unità aggiuntive di agenti.

Andando nel dettaglio per quanto riguarda la circolazione stradale, nel quadrimestre di riferimento la polizia locale ha intensificato i controlli sulla circolazione, accertando 23.539 violazioni del codice della strada. Tra queste 85 veicoli sprovvisti di revisione o scaduta, 49 violazioni per velocità pericolosa, 9.082 sanzioni per sosta irregolare, 498 rimozioni di veicoli, 17 casi di guida in stato di ebbrezza, 10 violazioni per omissione di soccorso e 41 carte di circolazione ritirate. Gli ausiliari della sosta della società Azimut spa hanno ulteriormente rafforzato l’attività, rilevando 5.451 violazioni. Per quanto riguarda il controllo del territorio si sono registrati 115 posti di controllo fisso, con il fermo e verifica di 824 veicoli e il controllo di 1.093 persone. 128 gli incidenti stradali rilevati, 45 con danni materiali, 84 con feriti, uno con esiti mortali.

Inoltre, nei mesi di luglio e agosto, nel centro di Milano Marittima, sono state attivate le unità di Street Tutor, con un totale di 28 servizi e 840 ore di attività. Per quanto riguarda il commercio e i pubblici esercizi, il contrasto all’abusivismo commerciale e la regolamentazione del commercio hanno portato a 406 controlli su pubblici esercizi, 35 controlli su negozi di vicinato, 104 verifiche su fiere e mercati, con 232 controlli delle licenze e 225 servizi di pattugliamento sull’arenile. Inoltre, sono stati eseguiti 5 sequestri per abusivismo commerciale, con l’accertamento di 57 violazioni. Nell’ambito della vigilanza edilizia e ambientale, invece, la polizia locale ha condotto a 281 controlli con 56 violazioni accertate, 7 controlli su veicoli abbandonati e 12 notizie di reato trasmesse all’autorità giudiziaria. In totale sono invece state, nel complesso, 35 le comunicazioni di notizie di reato e 14 le denunce inviate all’autorità giudiziaria.

Ilaria Bedeschi